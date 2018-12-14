Футбол

«Спартак» согласовал переход защитника «Флуминенсе» Лукаса
Вести.Ru
08:51

Московский "Спартак" согласовал условия сделки по приобретению 21-летнего защитника бразильского футбольного клуба "Флуминенсе" Айртона Лукаса. В 2016 году он провел три матча за молодежную сборную Бразилии.
Вести.Ru08:51
с чего всё началось

«Спартак» согласовал с «Флуминенсе» трансфер Айртона

По информации «Чемпионата», красно-белые согласовали с бразильским клубом условия сделки, и в скором времени Айртон должен официально стать футболистом «Спартака». Айртон Лукас в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 28 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Чемпионат07:42

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СМИ: «Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника Айртона

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СМИ: «Спартак» согласовал трансфер Айртона

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«Спартак» согласовал с «Флуминенсе» трансфер Айртона

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«Спартак» договорился по трансферу бразильца

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«Спартак» согласовал с «Флуминенсе» трансфер Айртона

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«Спартак» согласовал трансфер защитника «Флуминенсе» Айртона

Sports.ru08:01
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:33, Ашберн
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Флуминенсе
Бразильский футбольный клуб
Бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро. Клуб является одним из четырёх традиционных грандов своего штата наряду с «Фламенго», «Ботафого» и «Васко да Гама» и одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии, сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. Согласно данным исследовательских институтов, опубликовавших результаты своих исследований в 2004 и 2006 годах соответственно, за «Флуминенсе» болеет 2 миллиона 200 тысяч человек. Однако по всей Бразилии и в других странах численность болельщиков «Флуминенсе» достигает примерно 9 миллионов человек.
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