Флуминенсе Бразильский футбольный клуб

Бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро. Клуб является одним из четырёх традиционных грандов своего штата наряду с «Фламенго», «Ботафого» и «Васко да Гама» и одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии, сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. Согласно данным исследовательских институтов, опубликовавших результаты своих исследований в 2004 и 2006 годах соответственно, за «Флуминенсе» болеет 2 миллиона 200 тысяч человек. Однако по всей Бразилии и в других странах численность болельщиков «Флуминенсе» достигает примерно 9 миллионов человек.