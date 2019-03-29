«Спартак» показал форму на матч с «Ахматом»Soccer.ru 04:36

Пресс-служба "Спартака" показала форму на матч 21-го тура РПЛ против "Ахмата". Сегодня московская команда будет выступать в красной форме.

«Спартак» показал форму на матч с «Ахматом»

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