Футбол

«Спартак» показал форму на матч с «Ахматом»Soccer.ru 04:36

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
6′
7′
Луис Адриано
Беким Балай
9′
16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
18′
21′
Сальваторе Боккетти
61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
63′
64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Нижич
72′
Олег Иванов
77′
Раванелли
Бернард Бериша
77′
78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
82′
83′
Георгий Мелкадзе
87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
90′
Аяз Гулиев
90′+3′
Денис Глушаков
Пресс-служба "Спартака" показала форму на матч 21-го тура РПЛ против "Ахмата". Сегодня московская команда будет выступать в красной форме.
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