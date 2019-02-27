Футбол

«Спартак» начал клубный ЧМ по пляжному футболу с победы над «Фламенго»РИА Новости 12:18

Московский "Спартак" обыграл бразильский "Фламенго" в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1. В составе "Спартака" отличились Алексей Макаров и Федор Земсков.
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«Спартак» обыграл «Фламенго» на старте клубного ЧМ по пляжному футболу

Советский спорт12:29

«Локомотив» уступил «Леванте» на старте клубного ЧМ по пляжному футболу в России

Чемпионат08:49

«Спартак» начал клубный ЧМ по пляжному футболу с победы над «Фламенго»

РИА Новости12:18

Леонов: «Локомотив» не успел хорошо подготовиться к первому матчу ЧМ по пляжному футболу

ТАСС12:43

«Локомотив» проиграл «Леванте» в стартовом матче клубного чемпионата мира

Матч ТВ07:35

«Локомотив» уступил «Леванте» в стартовом матче клубного чемпионата мира

Спорт-Экспресс08:07

Пляжный футбол. Клубный Мундиалито. «Леванте» — «Локомотив». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru05:42
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Музыка

Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:41
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель

Индийские ВВС сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16, вторгшийся в индийское воздушное пространство.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Полицейские подрались с крымскими чиновниками под Ростовом

Обновлено в 12:45
Политика

Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью

Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали и арестовали супругов Бакшеевых.
Обновлено в 11:28
Спорт

Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Политика

Грызлов: Киев не согласовал «весеннее перемирие» в Донбассе

Минская встреча прошла на фоне новых нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, ситуация ухудшается, но Украина не согласовала предложенное ОБСЕ предложение о «весеннем перемирии».
Обновлено в 12:00
Политика

Трамп заявил, что провел великолепную встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел великолепную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое и с нетерпением ждет возобновления дискуссий в четверг.
Обновлено в 10:42
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:22
Политика

Помпео призвал Москву вернуть Крым под контроль Украины

Помпео призвал освободить задержанных в России украинцев, в частности крымских татар.
Обновлено в 11:30
Политика

Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Происшествия

СК просит арестовать двух новых фигурантов по делу Арашуковых

Следственный комитет обратился в суд, чтобы арестовать двух новых задержанных фигурантов по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Московский школьник спас жизнь мужчине на борту самолета

Обновлено в 11:07
Автоспорт

Норрис лидирует в пятый день тестов

Днём британец продолжил работу, но в последний час тестов машина вновь остановилась на трассе.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших

Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»

Обновлено в 11:29
Происшествия

В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц

В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц. В результате четырех учениц с различными травмами доставили в больницу.
Обновлено в 08:16
Политика

Politico: Коэн попытается привлечь Трампа к уголовной ответственности

Ранее стало известно о будущих показаниях Коэна, в которых он расскажет, что Трамп знал о сговоре с WikiLeaks перед выборами 2016 года.
Обновлено в 03:09
Политика

Порошенко предложил продавать электроэнергию в Евросоюз

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен продавать электроэнергию в Евросоюз, считает неправильным, что Украина до сих пор имеет единую энергосистему с РФ.
Обновлено в 07:35
Общество

Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов

Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Раскрыты обстоятельства смерти Малашенко

Обновлено в 07:13
Политика

Колокольцев предложил уволить главу УМВД по Ивановской области

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил освободить от должности главу УМВД по Ивановской области Андрея Лузина по результатам проверки в управлении.
Обновлено в 09:59
Музыка

Подольская прокомментировала отказ Украины от Евровидения

Певица Наталья Подольская отреагировала на отказ Украины направлять своего представителя на конкурс «Евровидение-2019».
Обновлено в 12:51
Спорт

Александр Бессмертных завоевал серебро на 15 км ЧМ по лыжам

Обновлено в 09:29
Происшествия

В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля

Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду на одной из центральных улиц Курска, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Путин выразил соболезнования Египту после взрыва на вокзале в Каире

Обновлено в 12:10
Происшествия

Сотрудник ДПС обстрелял дома полицейских начальников

По данным собеседников издания, мишенью злоумышленника стали дома начальника отделения МВД по Частинскому району и руководителя подразделения ГИБДД этого же отделения.
Обновлено в 11:39
Футбол

Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 12:24
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