Футбол
Спартак — Енисей 0:0 (1-й тайм)Sport24.ru 05:00
Аяз Гулиев
|21′
|32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
|37′
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
25
Мельгарехо
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
12
Адриано
11
Фернандо
1
Нестеренко
3
Ятченко
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
2
Кичин
17
Савичев
8
Огуде
94
Данченко
23
Сарр
14
Семакин
9
Соболев
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
Гости выйдут на поле в синей форме, голкипер — в желтом свитере и черных трусах. Матч «Спартак» — «Енисей» начнется в 19:00 по московскому времени.
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Спартак - Енисей 21 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу
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