Футбол

Спартак — Енисей 0:0 (1-й тайм)Sport24.ru 05:00

Спартак — Енисей
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Гости выйдут на поле в синей форме, голкипер — в желтом свитере и черных трусах. Матч «Спартак» — «Енисей» начнется в 19:00 по московскому времени.
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