Политика

Советника Порошенко раскритиковали за язык
Аргументы недели
07:52

Советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова обвинили в позорном "неуважении к украинской нации". Причиной стало его недавнее выступление на одной из телевизионных передач. Все дело в том, что свое выступление советник провел на русском языке.
Аргументы недели07:52
Игорь Мосийчук
Попросите вашего шефа, чтобы он на эфиры, раз уж поднимает вопросы языка, выставлял спикера, который говорит по-украински.
— Игорь Мосийчук, украинский депутатГазета.Ru 07:01

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Советника президента Украины раскритиковали из‐за русского языка

Телеканал 360°07:46

Советника Порошенко уличили в том, что «подставляет шефа»

Взгляд.ру07:10

Советника Порошенко раскритиковали за русский язык

Газета.Ru07:44

Русский язык советника Порошенко вызвал недовольство депутатов

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Советник Порошенко подставил его языком

Вести.Ru06:07

Депутат Рады раскритиковал советника Порошенко за русский язык, заявив, что он «подставляет шефа»

РЕН ТВ05:31

Советника Порошенко раскритиковали за русский язык в прямом эфире

РИА Новости05:10
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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда «Единой России», заявил, что члены партии не должны допускать хамства и пренебрежения к людям.
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ФСБ назвала Крымский мост целью провокаций Украины

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В Канаде отложили слушания по делу финдиректора Huawei

Канадский суд отложил до 10 декабря слушания по делу финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.
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Трамп прокомментировал протесты во Франции

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал массовые протесты во Франции, участие в которых принимают представители движения «Жёлтые жилеты».
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Володин предложил создать единый список террористических организаций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывает создать единый список террористических организаций.
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Прекращение дружбы с Россией: Порошенко подпишет закон 10 декабря

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Политика

Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России

В список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.
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Политика

WP: Трамп выдвинет на пост главы Комитета начштабов генерала Милли

Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Марка Милли.
Обновлено в 09:49
Политика

Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС

Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook "патриотичное" фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, при этом на форме одного из солдат слева от Порошенко отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова" - череп со скрещенными костями.
Обновлено в 09:49
Политика

Глава СВР прокомментировал высылку российских дипломатов

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, комментируя высылку дипломатов РФ по обвинению в разведдеятельности, заявил, что это вызывает сожаление, так как дипкорпус сократился, и это вредно для всех сторон.
Обновлено в 09:53
Политика

Новым генсеком ХДС стал глава молодежной организации ХДС Пауль Цимиак

Глава молодежной организации ХДС "Junge Union" Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) стал преемником Аннегрет Крамп-Карренбауэр на посту генерального секретаря партии, сообщает издание Zeit.
Обновлено в 08:39
Политика

Трамп вновь отверг обвинения в «сговоре с Россией»

Президент США Дональд Трамп вновь заявил об отсутствии "сговора с РФ" представителей его предвыборного штаба, на расследование которого, по его словам, потрачено более 30 миллионов долларов.
Обновлено в 09:29
Политика

Медведев вручил партбилеты «Единой России» главам пяти регионов

Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вручил партийные билеты пятерым главам регионов во время совместного заседания высшего и генерального советов ЕР на съезде партии 8 декабря.
Обновлено в 09:46
Политика

Сурков представит Россию на встрече «нормандской четверки»

Россию на встрече советников по международным вопросам лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо

Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
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