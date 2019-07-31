Экономика
Sony пригрозила Америке подорожанием PlayStation на фоне торговых войнLive24 09:13
Корпорация угрожает, что поднимет в США цены на популярные консоли PlayStation, если Вашингтон продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на финансового директора Sony Хироки Тотоки.
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с чего всё началось
Sony сообщила, что, если американское правительство всё же повысит налог на импортные товары из Китая, компании придётся увеличить стоимость консолей в регионе.Игромания.рувчера в 09:32
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Sony пригрозила США повысить цены на PlayStation из-за торговой войны с Китаем
Ведомостивчера в 23:25
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Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
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Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
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Минобороны испытало «военный интернет»
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Наука
Пожары в Африке обеспечили половину потребности лесов Амазонии в фосфоре
Ученые считают, что поступающий из Африки фосфор играет важную роль в обеспечении роста первичной продукции экосистем в тропической части Атлантического океана и самого крупного тропического леса на Земле, расположенного в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.
Обновлено в 09:56
Общество
The Insider: бывшая стюардесса, которую связывают с Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с Минобороны
The Insider утверждает, что за время отношений Шебуновой с Шойгу связанные с ней фирмы заработали как минимум 6,5 миллиарда рублей на контрактах с Минобороны и МЧС.
Обновлено в 10:23
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено в 15:43
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Экономика
Правительство заставит компании строить суда в РФ
Правительство заставит компании строить суда в РФ Правительство собирается загрузить российские верфи, обязав бизнес использовать суда местной постройки для некоторых видов деятельности, в том числе перевозок энергетических грузов по Севморпути и каботажных перевозок.
Обновлено в 16:33
Хоккей
Дзюба опубликовал совместное фото с Бобровским
Удачи во «Флориде»! — написал Дзюба в Instagram.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
Обновлено в 11:48
Футбол
«Динамо» нацелилось на форварда «Ривер Плейт»
По информации "СЭ", московское "Динамо" ведет поиск форварда на латиноамериканском рынке.
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Кино
Фильм о Льве Яшине решили показать на стадионе «Динамо»
Идет работа над тем, чтобы премьера фильма о легендарном футбольном вратаре Льве Яшине была показана на стадионе «Динамо».
Обновлено в 10:02
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Общество
Леонардо Ди Каприо обеспокоен пожарами в Сибири
В ролике упоминается и бедственное положение Сибири: "Шлейф дыма от огромных пожаров в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса".
Обновлено в 02:35
Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию
Росстат впервые за два года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:40
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Зеленский пригласил Лукашенко посетить Украину
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Мария Шукшина дала наставление близнецам в день рождения
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Культура
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Футбол
«Шахтер» победил «Александрию» в первом туре чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" в матче первого тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 14:36
Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
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