с чего всё началось

Корпорация угрожает, что поднимет в США цены на популярные консоли PlayStation, если Вашингтон продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на финансового директора Sony Хироки Тотоки.

Единоборства Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.

Энергетика Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.

Политика Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17 Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Наука Пожары в Африке обеспечили половину потребности лесов Амазонии в фосфоре Ученые считают, что поступающий из Африки фосфор играет важную роль в обеспечении роста первичной продукции экосистем в тропической части Атлантического океана и самого крупного тропического леса на Земле, расположенного в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.

Общество The Insider: бывшая стюардесса, которую связывают с Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с Минобороны The Insider утверждает, что за время отношений Шебуновой с Шойгу связанные с ней фирмы заработали как минимум 6,5 миллиарда рублей на контрактах с Минобороны и МЧС.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Политика Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».

Политика Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Экономика Правительство заставит компании строить суда в РФ Правительство заставит компании строить суда в РФ Правительство собирается загрузить российские верфи, обязав бизнес использовать суда местной постройки для некоторых видов деятельности, в том числе перевозок энергетических грузов по Севморпути и каботажных перевозок.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Футбол ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.

Кино Фильм о Льве Яшине решили показать на стадионе «Динамо» Идет работа над тем, чтобы премьера фильма о легендарном футбольном вратаре Льве Яшине была показана на стадионе «Динамо».

Общество Леонардо Ди Каприо обеспокоен пожарами в Сибири В ролике упоминается и бедственное положение Сибири: "Шлейф дыма от огромных пожаров в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса".

Экономика Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию Росстат впервые за два года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Мария Шукшина дала наставление близнецам в день рождения Артистка Мария Шукшина поздравила своих сыновей с именинами, разместив пост в своем аккаунте в Instagram.