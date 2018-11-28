Рулевой "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал победу над "Ромой" (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Солари: «„Реал“ всегда будет фаворитом Лиги чемпионов»

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