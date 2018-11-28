Футбол

Солари: «„Реал“ всегда будет фаворитом Лиги чемпионов»
Евро-футбол.ру
01:36

Рома — Реал
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
21′
Лука Модрич
Стефан Эль-Шаарави
Джастин Клюйверт
22′
Николо Дзаньоло
42′
47′
Гарет Бэйл
59′
Лукас Васкес Иглесиас
Стивен Нзонзи
Анте Чорич
64′
Николо Дзаньоло
Рик Карсдорп
69′
77′
Карим Бензема
Мариано Диас
80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
84′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
90′+3′
Рафаэль Варан
Рулевой "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал победу над "Ромой" (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру01:36

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Солари: «„Реал“ всегда будет фаворитом Лиги чемпионов»

Евро-футбол.ру01:36

Солари: «Реал» всегда является фаворитом Лиги чемпионов благодаря своей истории

Чемпионат01:29

Сантьяго Солари: «„Реал“ всегда будет фаворитом Лиги чемпионов»

Спорт-Экспресс00:23
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