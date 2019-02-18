Экономика
Смольный может в 2019 году выпустить облигаций более чем на 60 млрд рублей. Гасить долг сразу не планируетсяФонтанка.Ру 28 февраля в 19:03
Как сообщили «Фонтанке» в комитете финансов 18 февраля, предельный объем эмиссии государственных облигаций города в 2019 году составляет 61,4 млрд рублей.
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Смольный может в 2019 году выпустить облигаций более чем на 60 млрд рублей. Гасить долг сразу не планируется
Фонтанка.Ру28 февраля в 19:03
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:55, Ашберн
Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено в 16:54
Политика
Пусть почитает учебники. Медведев поставил на место дипломата из США
Американскому дипломату, призывающему Москву «покинуть Крым», необходимо по учебникам познакомиться с понятием «государственный суверенитет», сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Люксембурге.
Обновлено в 19:41
Экономика
МТС заплатит $850 млн за коррупцию в Узбекистане
Дело против Vimpelcom кончилось в 2016 г. соглашением об урегулировании претензий, компания заплатила американским и нидерландским регуляторам $795 млн в виде штрафов и возврата доходов от незаконных сделок.
Обновлено в 18:00
Общество
Таможня Владивостока заявила, что не прекратила оформление авто иногородним
Ранее ряд местных СМИ распространил информацию о том, что 5 марта Владивостокская таможня прекратила оформлять иномарки, которые ввозят жители других регионов.
Обновлено в 19:51
Общество
В России назвали пять регионов — лидеров по продажам алкоголя
Самыми пьющими регионами нашей страны по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия.
Обновлено в 17:38
Футбол
Президент «ПСЖ» остался недоволен судейством в матче с «Манчестер Юнайтед»
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи негативно отозвался о работе судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:46
Авто
Американский автопортал назвал Aurus конкурентом Bentley и Rolls-Royce
Автомобили Aurus, представленные на Женевском международном автосалоне, являются конкурентом "легендарных брендов" Bentley и Rolls-Royce.
Обновлено в 19:45
Общество
Шнуров высмеял траты мужчин на 8 марта
Обновлено в 18:13
Общество
В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб после ДТП с грузовиком
На Дмитровском шоссе в Подмосковье в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб один человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.
Обновлено в 19:04
Происшествия
В университете Глазго нашли бомбу
Уточняется, что полиция связывает данное происшествие с аналогичными инцидентами в Лондоне, где взрывные устройства были найдены рядом с двумя аэропортами и на вокзале.
Обновлено в 16:14
Политика
Володин остановил выступление Орешкина в Думе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено в 03:48
Общество
Названы самые желанные женщинами подарки на 8 Марта
Большинство россиянок хотели бы получить в подарок на 8 Марта путевку на отдых.
Обновлено в 19:34
Политика
Эрдоган допустил покупку у России С-500
Президент Турции Таийп Эрдоган объявил об закрытии сделки по приобретению у России ЗРК С-400 и заявил, что возможна новая сделка по ЗРК С-500, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:39
Футбол
«Порту» победил «Рому» и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов
Португальский «Порту» сумел переиграть «Рому» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА и завоевать путёвку в следующий раунд соревнований.
Обновлено в 17:40
ЖКХ
Медведев поручил снизить плату за услуги ЖКХ
Дмитрий Медведев поручил ведомствам продумать систему, по которой для россиян, ведущим раздельный сбор мусора, снизят квартплату.
Обновлено в 04:04
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Экономика
«Русал» ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019 и 2020 годах
"Русал" ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019-2020 годах после завершения торговых войн и кризисов предложения 2018 года.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Задержан обвиненный в сексуальном насилии Ар Келли
Американский музыкант и продюсер Роберта Сильвестра Келли, более известный как Ар Келли, задержан после судебного слушания в Чикаго, сообщает Reuters со ссылкой на представителя шерифа округа Кук.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Интернет
Facebook анонсировал шифрование личных сообщений на всех платформах
Facebook начал работу по созданию систем сквозного шифрования для личных сообщений пользователей всех платформ компании.
Обновлено в 19:04
Политика
Помощник Трампа пообещал банкам санкции за сотрудничество с Мадуро
Банки, сотрудничающие с правительством и президентом Венесуэлы, подпадут под американские санкции, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своем очередном заявлении.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Сирийские войска ударили по позициям боевиков в Хаме
Обновлено в 19:36
Хоккей
СКА одержал волевую победу над «Спартаком»
СКА обыграл московский "Спартак" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:20
Здоровье
Эксперты рассказали о смертельно опасных паразитах в бассейнах отелей
Наличие бассейна - важный критерий при бронировании отеля, но даже чистая с виду вода может оказаться смертельно опасной, предупреждает The Sun.
Обновлено в 16:03
Авто
Минпромторг расширил список машин, облагаемых налогом на роскошь
Обновлено в 10:30