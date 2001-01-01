Футбол

Смоллинг: «Ничего не дали сделать „Барселоне“, хоть они и забили»Soccer.ru 17:38

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Команда начала матч несколько нервно, но затем в итоге справились. Мы ничего не дали сделать "Барселоне", особенно в первом тайме, хоть они и забили.
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