Футбол

«Славия» выбила «Севилью», забив на 120-й минутеЕвро-футбол.ру 18:34

Славия (Прага) — Севилья
4 – 3
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Эден Арена
Мишель Нгадеу-Нгаджуи
14′
Ондрей Колар
44′
44′
Виссам Бен-Йеддер
Томаш Соучек
47′
54′
Мунир Эль-Хаддади
Алекс Крал
67′
74′
Роке Меса Кеведо
Максим Гоналон
Милан Шкода
Питер Олайинка
77′
80′
Пабло Сарабия
Андре Силва
Питер Олайинка
88′
90′
Мунир Эль-Хаддади
Франко Васкес
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
90′+1′
Мирослав Стох
Мик Бурен
92′
98′
Франко Васкес
98′
Франко Васкес
Мик Бурен
102′
104′
Виссам Бен-Йеддер
Марко Рог
Алекс Крал
Михал Фридрих
106′
Томаш Соучек
111′
Ибраим Траоре
119′
Самым непредсказуемым противостоянием в 1/8 финала Лиги Европы стала битва "Славии" и "Севильи". Испанцы дома не смогли победить (2:2) и в гостях дважды побывали в роли отстающих, но смогли отквитать оба мяча. Основное время завершилось теми же двойками, а развязка случилась в овертайме.
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