Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в РоссииИзвестия вчера в 17:14

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения, однако это двое больше показателя Евросоюза, где смертность среди мужчин составляет до 230 человек, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в пятницу в Саратове на совещании по реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".

с чего всё началось

Показатель в Евросоюзе - 200-230 человек. Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного мужского населения, мы будем все равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти.

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Глава ведомства также указала способ достижения этого результата — усилия по изменению отношения к алкоголю молодых мужчин.

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