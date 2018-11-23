Происшествия
Полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, во время их пребывания в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество.
РИА Новости16:54
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Происшествия
Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство
Обновлено в 18:19
Происшествия
Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев
Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН
Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 17:45
Происшествия
У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби
Обновлено в 18:04
Происшествия
ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи
В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
Обновлено в 18:05
Происшествия
На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 70 миллионов рублей
На восстановление тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потратят порядка 70 миллионов рублей.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым
ТАСС, сославшись на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар.
Обновлено в 17:27
Происшествия
Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Волгограде
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Волгограде.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Таможня заинтересовалась производителем шин Bridgestone
Сотрудники Балтийской таможни провели обыски в офисах японского производителя шин Bridgestone в Москве и Санкт-Петербурге, а также на производстве компании в Ульяновской области.
Обновлено в 18:34
Происшествия
В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского
Обновлено в 17:44
Происшествия
УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге
В Санкт-Петербурге в Едином миграционном центре на улице Красного Текстильщика, 15, проводились оперативно-следственные действия, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по региону.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Боливии
Самолёт авиакомпании Peruvian Airlines экстренно сел в аэропорту боливийского Ла-Паса.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Бывший вице-президент «Роснефти» из списка Титова вернулся в Россию
Корпоративный конфликт Бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, включенный в список Титова, вернулся в Россию.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Полиция задержала голландца, прятавшего деньги в стиральной машине
Полиция Амстердама задержала мужчину по подозрениям в отмывании денег, при обыске у него были обнаружены 350 тыс. евро в стиральной машине, сообщает пресс-служба полиции.
Обновлено в 18:33
Происшествия
СК Петербурга завершил расследование жестокого убийства блокадницы
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении троих петербуржцев, которые жестоко убили и обокрали 93-летнюю пожилую женщину, которая была ветераном ВОВ, жительницей блокадного Ленинграда и старейшим работником Мариинского театра.
Обновлено в 16:26