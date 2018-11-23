Происшествия

Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в Солсбери
РИА Новости
16:54

Полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, во время их пребывания в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество.
РИА Новости16:54

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Полиция Лондона обнародовала новое видео о пребывании Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери

Эхо Москвы18:10

Опубликованы новые видео с Петровым и Бошировым. В Солсбери сохраняется опасность отравления «Новичком»

Фонтанка.Ру17:43

Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей в Солсбери

Коммерсантъ17:38

Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

ТАСС17:05

Скотланд-Ярд опубликовал новые записи с подозреваемыми в Солсбери

РБК16:59

Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в Солсбери

РИА Новости16:54

Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми по делу Скрипалей

RT на русском16:54
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Происшествия

Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство

Обновлено в 18:19
Происшествия

Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев

Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 17:45
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 18:04
Происшествия

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи

В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
Обновлено в 18:05
Происшествия

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 70 миллионов рублей

На восстановление тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потратят порядка 70 миллионов рублей.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым

ТАСС, сославшись на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар.
Обновлено в 17:27
Происшествия

Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Волгограде

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Волгограде.
Обновлено в 18:11
Происшествия

Таможня заинтересовалась производителем шин Bridgestone

Сотрудники Балтийской таможни провели обыски в офисах японского производителя шин Bridgestone в Москве и Санкт-Петербурге, а также на производстве компании в Ульяновской области.
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

Обновлено в 17:44
Происшествия

УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Едином миграционном центре на улице Красного Текстильщика, 15, проводились оперативно-следственные действия, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по региону.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Боливии

Самолёт авиакомпании Peruvian Airlines экстренно сел в аэропорту боливийского Ла-Паса.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Бывший вице-президент «Роснефти» из списка Титова вернулся в Россию

Корпоративный конфликт Бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, включенный в список Титова, вернулся в Россию.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Полиция задержала голландца, прятавшего деньги в стиральной машине

Полиция Амстердама задержала мужчину по подозрениям в отмывании денег, при обыске у него были обнаружены 350 тыс. евро в стиральной машине, сообщает пресс-служба полиции.
Обновлено в 18:33
Происшествия

СК Петербурга завершил расследование жестокого убийства блокадницы

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении троих петербуржцев, которые жестоко убили и обокрали 93-летнюю пожилую женщину, которая была ветераном ВОВ, жительницей блокадного Ленинграда и старейшим работником Мариинского театра.
Обновлено в 16:26
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Сергей Скрипаль
Военный деятель
Советский, российский и британский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, полковник. В 2006 году осуждён в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании и лишён воинского звания. С 2010 года, после помилования и обмена шпионами между Россией и США, живёт в Великобритании, где получил британское гражданство, сохранив также и российское.
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