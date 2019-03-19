Сколько стоит «Челси» и кто хочет купить клуб у АбрамовичаЧемпионат 13:00

с чего всё началось

По информации The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович ведёт переговоры с богатейшим человеком Англии Джимом Рэтклиффом о продаже лондонского клуба. Согласно источнику, 52-летний российский предприниматель оценивает «Челси» в 2,2 млрд фунтов стерлингов.

Сколько стоит «Челси» и кто хочет купить клуб у Абрамовича

Футбол Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла во вторник, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.

Армия и оружие Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.

Политика После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары «Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».

Армия и оружие Стратегический «Борей» вышел на испытания Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.

Гаджеты Прототип первого iPhone в виде платы представлен на фото в Сети Проект по выпуску смартфона носил кодовое название M68 или Purple 2. До полноценной презентации нового устройства, компания создала прототип, причем он напоминал больше материнскую плату чем смартфон.

Политика В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.

Музыка Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Космос Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».

Армия и оружие Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.

Общество Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Политика Эрдоган захотел восстановить в Турции смертную казнь Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить в стране смертную казнь.

Футбол Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.

Спорт Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничева Французский суд выдал ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Футбол Аршавин выступил против бразильцев в сборной России Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.

Наука Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.

Политика Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Политика Высший суд в Белграде освободил трех участников беспорядков Высший суд в Белграде освободил трех участников беспорядков в телецентре Сербии.