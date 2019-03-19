Футбол
Сколько стоит «Челси» и кто хочет купить клуб у АбрамовичаЧемпионат 13:00
По информации The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович ведёт переговоры с богатейшим человеком Англии Джимом Рэтклиффом о продаже лондонского клуба. Согласно источнику, 52-летний российский предприниматель оценивает «Челси» в 2,2 млрд фунтов стерлингов.
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Основатель химической компании Ineos Джим Рэтклифф, которого Bloomberg называет богатейшим бизнесменом Великобритании, не отказывается от планов купить английский футбольный клуб «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет The Times.Ведомости07:57
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