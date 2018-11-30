Технологии

Системы Сбербанка подверглись мощной DDoS-атаке
Astera
12:27

По словам представителей Сбербанка, общая длительность DDoS-атак составила не менее 1,5 часа и это в компании вызвало определенное беспокойство, заявил зампред правления госбанка Станислав Кузнецов журналистам ТАСС.
Astera12:27
с чего всё началось

Сбербанк подвергся серии беспрецедентно мощных DDoS-атак

Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.
ТАСС03:58

Подробнее о событии

Сбербанк сообщил о серии мощных DDoS-атак

RT на русском03:53

Сбербанк подвергся серии беспрецедентно мощных DDoS-атак

ТАСС03:58

Сбербанк сообщил о «беспрецедентной» DDoS-атаке

РБК04:08

Сбербанк сообщил о беспрецедентной хакерской атаке

Ведомости04:30

На Сбербанк обрушилась серия мощнейших атак

Lenta.ru05:13

Сбербанк отбил шесть мощных кибератак в последние два дня - зампред

REF News04:46

Сбербанк подвергся беспрецедентным кибератакам. В кредитной организации утверждают, что ущерба нет

Эхо Москвы07:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:00, Ашберн
Технологии

Marriott сообщила об утечке данных 500 млн гостей

Компания по управлению гостиничными сетями Marriott International сообщила, что данные около 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках хакеров после кибератаки на базу данных Starwood Hotels & Resorts (принадлежит Marriott International).
Обновлено в 16:30
Гаджеты

Новый смартфон Huawei оценен в 140 тысяч рублей

Новый смартфон Huawei Mate 20 RS в версии Porsche Design оценен в 140 тысяч рублей. Речь идет о мобильном устройстве премиального сегмента.
Обновлено в 18:20
Гаджеты

Samsung откажется от разъема для наушников в новых смартфонах

Обновлено в 18:32
Гаджеты

Samsung представил телевизор с искусственным интеллектом QLED 8K

Обновлено в 18:16
Гаджеты

На электронной бумаге E Ink JustWrite можно писать почти без задержки

Обновлено в 16:00
Гаджеты

В Google рассказали о методе улучшения портретного режима в Pixel 3

Обновлено в 18:00
Интернет

Роскачество рассказало, как россиянам защитить свои аккаунты

Ко Всемирному дню информации, который отмечается 30 ноября, Роскачество при поддержке специалистов по безопасности компании Group-IB подготовили рекомендации для российских пользователей соцсетей по защите своих аккаунтов, сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 15:59
Технологии

МТС создаст ИТ-платформу для автоматизации производства

Как было отмечено на инновационном форуме, управляющая система может улучшить работу логистики и автоматизированных узлов учета, а также других процессов сложного производства.
Обновлено в 15:10
Гаджеты

Microsoft выпустит монитор Surface Studio в 2020 году

Инсайдеры говорят, что Microsoft выпустит монитор Surface Studio в 2020 году, хотя продажи данной линейки устройств оставляют желать лучшего.
Обновлено в 12:25
Технологии

Появилось видео полета первого российского грузового дрона

Опубликована видеозапись показательного полета первого российского грузового беспилотного летательного аппарата «Скиф».
Обновлено в 17:05
Гаджеты

Microsoft обновила иконки Word и Excel впервые за 5 лет

Обновлено в 10:06
Гаджеты

Новинка от Casio с 2-слойным экраном, поступят в продажу 18 января

Обновлено в 15:44
Игры

На следующей неделе пройдёт закрытое тестирование Anthem

Electronic Arts объявила о проведении на следующей неделе закрытого тестирования Anthem — оно продлится с 8 по 9 декабря.
Обновлено в 12:25
Технологии

Минкомсвязь поддержала создание инфраструктурного оператора 5G

Минкомсвязь поддерживает концепцию создания единого инфраструктурного оператора для развития в России сетей 5G, сообщил заместитель главы министерства Олег Иванов журналистам по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 30 ноября.
Обновлено в 11:00
Технологии

Технологию распознавания лиц для оплаты проезда в электричках внедрили в Москве

На двух железнодорожных станциях в Москве турникеты оснастили системой распознавания лиц, которая предназначена для покупки билетов на электрички.
Обновлено в 12:11
Главное