Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.

с чего всё началось

По словам представителей Сбербанка, общая длительность DDoS-атак составила не менее 1,5 часа и это в компании вызвало определенное беспокойство, заявил зампред правления госбанка Станислав Кузнецов журналистам ТАСС.

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