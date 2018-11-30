Технологии
Системы Сбербанка подверглись мощной DDoS-атаке
Системы Сбербанка подверглись мощной DDoS-атакеAstera12:27
По словам представителей Сбербанка, общая длительность DDoS-атак составила не менее 1,5 часа и это в компании вызвало определенное беспокойство, заявил зампред правления госбанка Станислав Кузнецов журналистам ТАСС.
Astera12:27
Оценить
55 человек отреагировали
с чего всё началось
Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.ТАСС03:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:00, Ашберн
Технологии
Marriott сообщила об утечке данных 500 млн гостей
Компания по управлению гостиничными сетями Marriott International сообщила, что данные около 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках хакеров после кибератаки на базу данных Starwood Hotels & Resorts (принадлежит Marriott International).
Обновлено в 16:30
Гаджеты
Новый смартфон Huawei оценен в 140 тысяч рублей
Новый смартфон Huawei Mate 20 RS в версии Porsche Design оценен в 140 тысяч рублей. Речь идет о мобильном устройстве премиального сегмента.
Обновлено в 18:20
Гаджеты
Samsung откажется от разъема для наушников в новых смартфонах
Обновлено в 18:32
Гаджеты
Samsung представил телевизор с искусственным интеллектом QLED 8K
Обновлено в 18:16
Гаджеты
На электронной бумаге E Ink JustWrite можно писать почти без задержки
Обновлено в 16:00
Гаджеты
В Google рассказали о методе улучшения портретного режима в Pixel 3
Обновлено в 18:00
Интернет
Роскачество рассказало, как россиянам защитить свои аккаунты
Ко Всемирному дню информации, который отмечается 30 ноября, Роскачество при поддержке специалистов по безопасности компании Group-IB подготовили рекомендации для российских пользователей соцсетей по защите своих аккаунтов, сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 15:59
Технологии
МТС создаст ИТ-платформу для автоматизации производства
Как было отмечено на инновационном форуме, управляющая система может улучшить работу логистики и автоматизированных узлов учета, а также других процессов сложного производства.
Обновлено в 15:10
Гаджеты
Microsoft выпустит монитор Surface Studio в 2020 году
Инсайдеры говорят, что Microsoft выпустит монитор Surface Studio в 2020 году, хотя продажи данной линейки устройств оставляют желать лучшего.
Обновлено в 12:25
Технологии
Появилось видео полета первого российского грузового дрона
Опубликована видеозапись показательного полета первого российского грузового беспилотного летательного аппарата «Скиф».
Обновлено в 17:05
Гаджеты
Microsoft обновила иконки Word и Excel впервые за 5 лет
Обновлено в 10:06
Гаджеты
Новинка от Casio с 2-слойным экраном, поступят в продажу 18 января
Обновлено в 15:44
Игры
На следующей неделе пройдёт закрытое тестирование Anthem
Electronic Arts объявила о проведении на следующей неделе закрытого тестирования Anthem — оно продлится с 8 по 9 декабря.
Обновлено в 12:25
Технологии
Минкомсвязь поддержала создание инфраструктурного оператора 5G
Минкомсвязь поддерживает концепцию создания единого инфраструктурного оператора для развития в России сетей 5G, сообщил заместитель главы министерства Олег Иванов журналистам по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 30 ноября.
Обновлено в 11:00
Технологии
Технологию распознавания лиц для оплаты проезда в электричках внедрили в Москве
На двух железнодорожных станциях в Москве турникеты оснастили системой распознавания лиц, которая предназначена для покупки билетов на электрички.
Обновлено в 12:11