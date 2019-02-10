Футбол
«Севилья» в меньшинстве отыграла два гола в матче с «Эйбаром»Sport24.ru 14:26
|22′
Фабиан Орельяна
Серхио Эскудеро
|39′
|52′
Хоан Хордан Морено
|58′
Иван Рамис
Паулу Оливейра
Серхио Эскудеро
Хесус Навас
|61′
Роке Меса Кеведо
Франко Васкес
|62′
|63′
Шарлес Диас
Эвер Банега
|65′
|72′
Сержи Энрик
Гонсало Эскаланте
Даниэл Каррису
Брайан Сальватьерра
|74′
|83′
Шарлес Диас
Кике Гарсия
Эвер Банега
|84′
Виссам Бен-Йеддер
|88′
|88′
Хосе Анхель
Хесус Навас
|88′
Пабло Сарабия
|90′+2′
|58%
|Владение мячом
|42%
|77%
|Процент точных передач
|66%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|3
|9
|Угловые
|7
|9
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|7
|4
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|–
Севилья
Расстановка 5‑3‑2
1
Вацлик
21
Промес
41
Сальватьерра
4
Кьер
14
Вебер
16
Навас
17
Сарабия
10
Банега
22
Васкес
9
Бен-Йеддер
12
Силва
13
Рисго
11
Пенья
12
Оливейра
23
Арбилья
15
Анхель
14
Орельяна
8
Диоп
24
Жордан
20
Кукурелья
17
Кике
5
Эскаланте
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
«Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Эйбаром» в 23-м туре чемпионата Испании. Гости вели в счете большую часть матча, забив по голу в каждом из таймов, отличились Фабиан Орельяна и Шарлес. На 84-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве после удаления Эвера Банеги.
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