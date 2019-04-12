Футбол

«Севилья» победила «Бетис» и одержала третью победу подрядСпорт-Экспресс вчера в 16:44

Севилья — Бетис
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Мунир Эль-Хаддади
26′
39′
Хесе Родригес
55′
Джовани Ло Чельсо
Пабло Сарабия
59′
Франко Васкес
64′
Серхио Эскудеро
66′
68′
Эмерсон Апаресидо
Хоакин Санчес
Мунир Эль-Хаддади
Куинси Промес
69′
Франко Васкес
Алеиш Видаль
69′
Эвер Банега
70′
Хесус Навас
73′
74′
Хесе Родригес
Лорен Морон
Эвер Банега
Марко Рог
74′
77′
Сидней Решел
Кристиан Тельо
Даниэл Каррису
81′
82′
Кристиан Тельо
84′
Аисса Манди
Габриэль Меркадо
86′
90′+2′
Кристиан Тельо
Марко Рог
90′+4′
"Севилья" переиграла "Бетис" в матче 32-го тура чемпионата Испании - 3:2. В составе победителей отличились Мунир Эль-Хаддади, Пабло Сарабия и Франко Васкес. В составе "Бетиса" голы забили Джовани Ло Сельсо и Кристиан Тельо.
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