Футбол
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 17-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт на стадионе «Энфилд» сегодня, 16 декабря.
Обновлено в 10:25
Футбол
Голы Педро и Азара принесли «Челси» победу над «Брайтоном»
«Челси» в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Брайтон».
Обновлено в 10:21
Футбол
Андрей Аршавин вернулся в «Зенит» главой детского проекта
Обновлено в 07:55
Футбол
«Севилья» уверенно обыграла «Жирону» в матче Примеры
16 декабря между коллективами «Севилья» и «Жирона» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 07:52
Футбол
ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником
Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол
Ещенко показал швы на ноге после операции
Обновлено в 07:53
Футбол
Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»
«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
Футбол
Кевин Кураньи опубликовал обращение в поддержку Александра Кокорина
Экс-нападающий московского клуба «Динамо» и сборной Германии по футболу Кевин Кураньи записал видеообращение в поддержку нападающего клуба Санкт-петербургского «Зенит» Александра Кокорина, который в настоящее время находится вместе с полузащитником команды «Краснодар» Павлом Мамаевым в СИЗО.
Обновлено в 06:27
Футбол
Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино».
Обновлено в 01:04
Футбол
Сборная России по футболу поздравила Ромащенко с днём рождения
Сборная России по футболу поздравила с днём рождения тренера команды Мирослава Ромащенко.
Обновлено в 05:27
Футбол
СПАЛ и «Кьево» не сумели выявить победителя
СПАЛ на своем поле сыграл вничью с «Кьево» в 16-м туре серии А. Встреча завершилась со счетом 0:0 Веронский клуб по-прежнему не может выиграть в нынешнем розыгрыше серии А. У команды — 7 ничьих и 9 поражений.
Обновлено в 08:32
Футбол
Хави: «Катар готов к ЧМ-2022. В стране есть футбольная культура»
Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
Обновлено в 04:58
Футбол
Моуриньо может вернуться в «Интер»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, у которого не складываются отношения с игроками в Манчестере, может вернуться в «Интер».
Обновлено в 10:11
Футбол
Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»
Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
Виейра: «Хочется взять Балотелли и швырнуть его об стену»
Обновлено в 08:28