Общество

Сеть курортных отелей стоимостью 5 млрд рублей будет создана в РФ
Интерфакс
10:28

Речь идет о строительстве в течение пяти лет трех-четырех отелей в формате health & wellness по 100-150 номеров каждый. В среднесрочной перспективе "Антерра" планирует экспансию в Восточную Европу, а также намерена создать сеть wellness-центров под брендом Green Flow.
Интерфакс10:28

Подробнее о событии

В России будет создаваться сеть курортных отелей Green Flow с уникальной концепцией well-being

VistaNews09:29

Сеть курортных отелей стоимостью 5 млрд рублей будет создана в РФ

Интерфакс10:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Общество

ГИБДД опровергло переэкзаменовку водителей при замене прав

Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения.
Обновлено в 10:57
Транспорт

Собянин повысил стоимость проезда в общественном транспорте Москвы

В Москве стоимость проезда по карте «Тройка» вырастет на 2 рубля.
Обновлено в 08:35
Транспорт

Скоростной поезд запустили из Москвы в Одинцово

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что первый диаметр появится в следующем году и свяжет железнодорожным сообщением Одинцово и Лобню.
Обновлено в 09:52
Общество

Елку из настоящих долларов и евро соорудили в одном из банков на Урале

Елку из купюр на общую сумму $1,2 млн и €1,1 млн установили в банке «Нейва» в Екатеринбурге.
Обновлено в 11:07
Общество

Росгвардия подаст в суд на РБК за публикации о поставках

Росгвардия обратится в суд после публикаций РБК о поставках в ведомство продовольствия мясокомбинатом «Дружба народов».
Обновлено в 06:48
Общество

Совет Федерации одобрил закон об обращении с животными

Совет Федерации одобрил закон об ответственном обращении с животными.
Обновлено в 06:17
Транспорт

На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей

Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
Общество

Названы самые популярные коты года

Обновлено в 09:10
Общество

Гидрометцентр: Москва встретит Новый год со снегом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичи и гости столицы будут встречать Новый год со снегом.
Обновлено в 04:33
Общество

Рижский митрополит оказался агентом КГБ

Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.
Обновлено в 06:53
Транспорт

ФАС требует от «Аэрофлота» новой политики

Ведомство рекомендует перевозчику повысить прозрачность ценообразования Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от «Аэрофлота» разработать новую коммерческую политику, чтобы увеличить прозрачность ценообразования.
Обновлено в 11:43
Общество

В Москве появится первый индустриальный парк ядерной медицины

Первый индустриальный парк, в котором будет развернуто производство в сфере ядерной медицины, появится на юге Москвы.
Обновлено в 10:35
Общество

Около 50 тыс. уличных фонарей в Москве планируют заменить в 2019 году

Власти Москвы намерены заменить порядка 50 тыс. установок наружного освещения в 2019 году, сообщил журналистам руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев.
Обновлено в 11:18
Общество

Названо число хранящих новогоднюю елку до лета россиян

Большинство россиян (59%) выбрасывают живую новогоднюю елку в течение месяца после окончания праздника.
Обновлено вчера в 20:22
Путешествия

Китай согласовал последний вывозной рейс российских туристов с Хайнаня

Китайские власти согласовали последний вывозной рейс туристов "Жемчужной реки" с Хайнаня, вылет ожидается в ближайшее время, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено в 06:40
ещё по теме
Роза Хутор
Круглогодичный горный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи. Крупнейший горнолыжный курорт России. На курорте работают 28 канатных дорог, общая протяжённость горнолыжных трасс составляет 102 км, имеется 14 отелей, а также собственный пляж на черноморском побережье.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сахалин
Остров
Остров у восточного побережья Азии. Входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японским морями. От материковой Азии отделён Татарским проливом; от японского острова Хоккайдо - проливом Лаперуза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное