Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в ГосдумеИзвестия 07:16

Сергей Шнуров и Андрей Макаревич пришли в Госдуму на слушания, посвященные законопроекту «О культуре». Сергей Шнуров заявил журналистам, что хочет донести до собравшихся нехитрую мысль: депутаты и сенаторы далеки от народа, а он — нет. И обрушился на Минкульт: «Всех разгонать, как матрос Железняк!»

с чего всё началось

Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме. В ходе слушаний, посвященных законопроекту «О культуре», музыкант обрушился с критикой на Минкульт.

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

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