Театры
Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»Полит.ру 17:38
Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра». Он вышел к зрителям по окончании спектакля «Мертвые души» и был встречен аплодисментами.
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