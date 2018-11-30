В концовке матча в Петербурге «Копенгаген» сумел наладить комбинационную игру после того, как на поле появился полузащитник Расмус Фальк, но до серьезного удара дошло лишь однажды, когда удар со средней дистанции по центру ворот отразил Андрей Лунев.

Спорт день за днем 15:38