Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезонеЧемпионат вчера в 08:05

«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

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