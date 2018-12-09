Футбол

Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита» курьезными ошибками
КП - Санкт-Петербург
00:48

Зенит — Рубин
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
8′
Егор Сорокин
Эрнани
18′
Олег Шатов
28′
29′
Хорен Байрамян
39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
49′
50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
55′
Леандро Паредес
59′
61′
Артур Сагитов
63′
Раиль Абдуллин
Данил Степанов
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
65′
78′
Филип Уремович
84′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Клаудио Маркизио
85′
90′+4′
Владимир Гранат
Новое имя стадиона «Санкт-Петербург», который теперь будет именоваться «Газпром Арена» не принесло удачи «Зениту», который в последнем домашнем матче перед зимним перерывом проиграл казанскому «Рубину». Причинами такого результата главный тренер команды назвал неудачные действия игроков.
КП - Санкт-Петербург00:48

Подробнее о событии

Что случилось с «Зенитом»?

Спорт день за днем04:05

Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита» курьезными ошибками

КП - Санкт-Петербург00:48

Сергей Семак: «Возможно, на Ерохине было нарушение, которое заслуживало прямой красной карточки»

Матч ТВвчера в 14:05

Семак: второй матч подряд Лунёв допускает ошибки — думаю, усталость

Чемпионатвчера в 13:35

Сергей Семак: «У Дзюбы травма. Ваше дело, верить или нет»

Спорт-Экспрессвчера в 14:30

Сергей Семак: «„Рубин“ ждал нашей ошибки и стандарты. Было и одно, и другое»

Sports.ruвчера в 13:46

Семак: «Нарушение на Ерохине — это прямая красная карточка»

Sport24.ruвчера в 13:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Футбол

УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА

Главным арбитром встречи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА назначен португалец Артур Диаш.
Обновлено в 06:31
Футбол

ФК «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

В первом финальном матче, который проходил на стадионе «Боки Хуниорс» «Альберто Армандо», команды сыграли вничью 2:2. В финале Кубка Либертадорес правило выездных голов не действует, поэтому «Ривер Плейт» не получил преимущества перед ответной игрой.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком»

13 декабря в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы "Вильяреал" сыграет со "Спартаком" на своей домашней арене.
Обновлено в 06:25
Футбол

Роналду: хочу, чтобы Месси переехал в Италию

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что хотел бы, чтобы Лионель Месси тоже переехал в Италию и выступал в клубе Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 06:30
Футбол

Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»

Обновлено в 06:08
Футбол

«Зенит» остается главным фаворитом РПЛ, считают букмекеры

«Зенит» проиграл второй матч подряд и уходит на зимний перерыв с преимуществом в одно очко от идущего вторым «Краснодара».
Обновлено в 06:24
Футбол

Кириченко стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 06:40
Футбол

Напавший на Глушакова фанат: «Ни о чем не жалею»

Обновлено в 06:17
Футбол

«Яндекс» назвал самого популярного человека года

Поисковая система «Яндекс» представила список людей, на имена которых в 2018 году приходилось больше всего запросов от пользователей.
Обновлено в 06:39
Футбол

«МЮ» планирует купить защитника «Тоттенхэма» Алдервейрелда

Обновлено в 06:28
Футбол

Шваб и Рамселар не сыграют с «Интером»

Защитник ПСВ Даниэль Шваб и полузащитник Барт Рамселаар пропустят матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Интером".
Обновлено в 06:30
Футбол

Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии»

Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:49
Футбол

Президент «Локомотива» Геркус вступился в Twitter за форварда Фарфана

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус опроверг сообщение журналиста Игоря Рабинера о том, что полузащитник команды Джефферсон Фарфан имел лишний вес перед заключением контракта.
Обновлено в 05:54
Футбол

Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“»

Обновлено в 02:54
Футбол

Тибо Куртуа: «Реалу» тяжело далась победа над «Уэской»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итог победы над «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 02:57
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное