Новое имя стадиона «Санкт-Петербург», который теперь будет именоваться «Газпром Арена» не принесло удачи «Зениту», который в последнем домашнем матче перед зимним перерывом проиграл казанскому «Рубину». Причинами такого результата главный тренер команды назвал неудачные действия игроков.

Спорт день за днем

Футбол Футбол УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА Главным арбитром встречи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА назначен португалец Артур Диаш.

Футбол Футбол ФК «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес В первом финальном матче, который проходил на стадионе «Боки Хуниорс» «Альберто Армандо», команды сыграли вничью 2:2. В финале Кубка Либертадорес правило выездных голов не действует, поэтому «Ривер Плейт» не получил преимущества перед ответной игрой.

Футбол Футбол «Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком» 13 декабря в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы "Вильяреал" сыграет со "Спартаком" на своей домашней арене.

Футбол Футбол Роналду: хочу, чтобы Месси переехал в Италию Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что хотел бы, чтобы Лионель Месси тоже переехал в Италию и выступал в клубе Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футбол Футбол Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»

Футбол Футбол «Зенит» остается главным фаворитом РПЛ, считают букмекеры «Зенит» проиграл второй матч подряд и уходит на зимний перерыв с преимуществом в одно очко от идущего вторым «Краснодара».

Футбол Футбол Кириченко стал главным тренером «Уфы»

Футбол Футбол «Яндекс» назвал самого популярного человека года Поисковая система «Яндекс» представила список людей, на имена которых в 2018 году приходилось больше всего запросов от пользователей.

Футбол Футбол Шваб и Рамселар не сыграют с «Интером» Защитник ПСВ Даниэль Шваб и полузащитник Барт Рамселаар пропустят матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Интером".

Футбол Футбол Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии» Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

Футбол Футбол Президент «Локомотива» Геркус вступился в Twitter за форварда Фарфана Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус опроверг сообщение журналиста Игоря Рабинера о том, что полузащитник команды Джефферсон Фарфан имел лишний вес перед заключением контракта.