Футбол

Семак назвал «Оренбург» крепким орешкомНева Спорт 08:26

Зенит — Оренбург
31 марта
в 07:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом» в рамках 21 тура чемпионата России. Слова Семака приводит официальный сайт «сине-бело-голубых». Семак заявил, что «Оренбург» — очень организованная команда.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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