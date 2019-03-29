Футбол
Семак назвал «Оренбург» крепким орешкомНева Спорт 08:26
Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом» в рамках 21 тура чемпионата России. Слова Семака приводит официальный сайт «сине-бело-голубых». Семак заявил, что «Оренбург» — очень организованная команда.
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Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию ПриватБанка, которая состоялась в 2016 году.
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В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
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