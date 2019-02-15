Футбол

Селтик — Валенсия 0:2Спорт-Экспресс вчера в 16:51

Селтик — Валенсия
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Селтик Парк
42′
Денис Черышев
46′
Даниэль Парехо
Франсис Коклен
49′
Рубен Собрино
Скотт Синклэйр
Тим Веа
59′
Райан Кристи
Одсонн Эдуар
59′
64′
Денис Черышев
Гонсалу Гедеш
78′
Кристиано Пиччини
Кевин Гамейро
Оливер Бёрк
82′
82′
Жоффри Кондогбиа
Джереми Толян
89′
"Валенсия" в матче 1/16 финала Лиги Европы обыграла на выезде "Селтик" - 2:0. Счет в этой игре на 42-й минуте открыл полузащитник Денис Черышев, отправив мяч в ворта после передачи в штрафную Рубена Собриано. На 49-й минуте уже россиянин ассистировал испанцу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол и передача Черышева помогли «Валенсии» обыграть «Селтик» в Лиге Европы (видео)

Советский спортвчера в 16:52

Черышев набрал идеальную форму, бывший игрок «Крыльев» уничтожил «Арсенал», а несостоявшийся новичок «Зенита» провалился в Лиссабоне

Спорт день за днем01:15

«Селтик» — «Валенсия» — 0:2. Гол и передача Черышева в видеообзоре первого матча 1/16 финала ЛЕ

Sport24.ruвчера в 20:56

Черышев забил гол и отдал голевой пас в победном матче «Валенсии» против «Селтика» в 1/16 финала Лиги Европы

Матч ТВвчера в 16:55

Духовный пост Черышева после победы над «Селтиком». Фото

Спорт-Экспресс03:32

Черышев опять забил. 3 гола в 6 последних матчах за «Валенсию»

Sports.ruвчера в 18:49

«Селтик» – «Валенсия» – 0:2, 14 февраля 2019 года, обзор матча Лиги Европы

Чемпионатвчера в 16:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Культура

«Первый канал» отстранил Друзя и Бера от участия в программах

«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Нападение с применением кислоты произошло в метро Парижа

В результате нападения с применением кислоты в метро Парижа один человек получил тяжелые травмы, передает France Info.
Обновлено в 02:47
Происшествия

ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ в Астраханской области

Обновлено в 01:58
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали бизнес-центр

В бизнес-центре подтвердили РБК информацию о поступивших сообщениях с угрозой минирования.
Обновлено в 02:14
Политика

Медведев подписал постановление о создании новых ТОР

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства о создании в России еще 14 территорий опережающего развития.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Владелец ресторана ранен в результате массовой драки в Москве

Обновлено вчера в 17:33
Технологии

Власти Москвы создают для полиции очки с распознаванием лиц

Обновлено в 03:05
Транспорт

Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД

Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденного ребенка в Томске.
Обновлено в 01:11
Политика

Медведев предложил создать социальный портрет бедняка

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной.
Обновлено в 03:46
Здоровье

Министр здравоохранения РФ рассказала, когда россияне перестанут пить

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи назвала условие, при котором россияне бросят пить.
Обновлено в 02:54
Экономика

ВЭБ, Газпромбанк и Сбербанк профинансируют освоение Удокана

Консорциум в составе госкорпорации ВЭБ.РФ, Газпромбанка и Сбербанка совместно с Байкальской горной компанией (БГК, входящая в USM Holdings Алишера Усманова и партнеров) профинансирует освоение Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае и строительство горно-металлургического комбината.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Башкирии женщине при переломе вместо шины примотали к ноге швабру

В Башкирии пожилую женщину с переломом шейки бедра отказались госпитализировать, а в качестве шины использовали швабру.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Япония может отменить визы для россиян

Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.
Обновлено в 00:50
Политика

В Кремле рассказали о полученной Путиным травме

Обновлено в 03:36
Происшествия

Дом в Красноярске, где произошёл взрыв газа, должны были снести

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

Обновлено вчера в 22:15
Общество

Матери двух детей-инвалидов компенсировали покупку 11 билетов Utair

Обновлено в 03:53
Происшествия

Сообщения о минировании зданий в Бийске оказались ложными

В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов — от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.
Обновлено в 02:55
Политика

Роскомнадзор протестирует исполнение закона об устойчивости рунета

Роскомнадзор вместе с операторами связи проведет пилотные испытания по исполнению закона об устойчивости рунета в случае его принятия.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

«Победа» разрешила Лановому бесплатно летать ее рейсами до конца года

Народный артист России Василий Лановой сможет до конца 2019 года бесплатно пользоваться услугами авиакомпании «Победа».
Обновлено в 03:00
Энергетика

Козак исключил снижение цен на бензин в России

Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

В Кремле призвали не обманываться в вопросе антироссийских санкций США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не стоит обманываться насчет "смягчения" позиций в США по санкциям в отношении России.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Таможня «Шереметьево» задержала футболиста Дмитрия Тарасова

Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан сотрудниками таможни аэропорта "Шереметьево".
Обновлено в 03:14
Автоспорт

Михаэль Шумахер отметил день рождения на Мальорке

Обновлено вчера в 04:46
Политика

Пенсионер накричал на Порошенко у харьковской филармонии

Пожилой мужчина накричал на президента Украины Петра Порошенко во время его приезда в Харьков.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Минобороны РФ планирует создать публично-правовую компанию

По информации источника, близкого к Кремлю, организована работа по выделению категории строительства объектов обороны и безопасности государства в отдельный правовой блок.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика

РБК: сеть магазинов «Алые паруса» выставили на продажу

Московские розничные магазины «Алые паруса» выставлены на продажу, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:50
Хоккей

Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:58
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное