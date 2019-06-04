Экономика
Счетная палата выявила нарушения в работе ФАСРИА Новости 05:10
Счетная палата (СП) по итогам проверки выявила ряд нарушений при исполнении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ бюджета за 2018 год, в том числе при создании системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), сообщается на сайте пресс-службы ведомства.
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Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:51
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ
Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 04:46
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Фейковые сообщения о взрыве в Дзержинске направят в Генпрокуратуру
Член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич направил в Генеральную прокуратуру пакет сообщений, содержащих недостоверную информацию о серии взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске.
Обновлено в 04:11
Авто
Ravon раскрыл цены и комплектации моделей R2 и R4 для России
Исходя из информации в официальном письме, полученном российскими дилерами GM Uzbekistan, узбекский автопроизводитель вернется к нам с двумя моделями: Ravon R2 (экс-Chevrolet Spark) и Ravon R4 (экс-Chevrolet Cobalt).
Обновлено в 01:24
Происшествия
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.
Обновлено в 04:39
Авто
Назвали цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross
Российские дилеры Citroen начали прием заказов на обновленный кроссовер C5 Aircross.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.
Обновлено в 05:09
Политика
Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к Елизавете II
Президент США Дональд Трамп слегка коснулся спины королевы Великобритании Елизаветы II, чем нарушил протокол, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:21
Здоровье
Минздрав отчитался об увеличении зарплат медработникам в 2018 году
В сообщении пресс-службы Минздрава утверждается, что данные Росстата иллюстрируют выполнение целевых показателей, прописанных в майском указе президента, во всех 85 субъектах РФ по зарплате среднего медицинского персонала и в 81 субъекте страны по оплате труда младшего медицинского персонала.
Обновлено вчера в 15:30
Авто
Volkswagen ID. R стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга
Напомним, с 2017 года рекорд с результатом 6 минут 45,9 секунд принадлежал 1360-сильному китайскому электрическому гиперкару NIO RP9, но Volkswagen ID.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Обновлено в 04:27
Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в квартире в Москве
Обновлено в 04:38
Экономика
Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов
По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.
Обновлено в 01:36
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
ВЭБ намерен занять у инвесторов 300 млрд рублей
Первый заместитель председателя—член правления Михаил Полубояринов рассказал РБК о намерении госкорпорации занять у инвесторов, в том числе у азиатских, «около 300 млрд руб. в эквиваленте».
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Николас Кейдж развелся с «четырехдневной женой»
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди
Звезда бразильского сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос показала поклонникам свое фото в шелковом боди.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Футбол
«Зенит» попал в двадцатку лучших клубов рейтинга УЕФА
Рейтинг команд опубликован на сайте футбольной ассоциации. Сине-бело-голубые заняли в списке из 450 команд 19-е место.
Обновлено в 01:40
Транспорт
Названа причина появления проблем с багажом в «Шереметьево»
Задержка багажа в "Шереметьево" происходит из-за дефицита грузчиков.
Обновлено в 02:28
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00