Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроектыРБК 17:00

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
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Нацпроект «Производительность труда» не финансировался из бюджета в I квартале - СП

ПРАЙМ17:15

В Счетной палате рассказали, сколько потрачено на исполнение нацпроектов в I квартале

ТАСС17:04

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

РБК17:00
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Политика

Моряки задержанного Египтом судна Sea Shark просят о помощи

Экипаж задержанного властями Египта судна Sea Shark написал письмо в Международную федерацию транспортных рабочих.
Обновлено в 13:07
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В Уганде около 30 человек пропали без вести при опрокидывании лодки

Обновлено в 16:41
Теннис

Надаль обыграл Джоковича и защитил титул чемпиона в Риме

Обновлено в 14:43
Здоровье

Операцию на позвоночнике ребенка в утробе матери провели в Британии

В Великобритании состоялась уникальная операция, которую провели на позвоночнике ребенка в материнской утробе.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии

Обновлено в 18:03
Здоровье

На острие: надо ли раздавать наркоманам стерильные шприцы?

Фото: ТАСС / Интерпресс / Павел Каравашкин Суть таких проектов действительно понимают немногие, обращая внимание лишь на одну сторону работы — распространение шприцев.
Обновлено в 17:02
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Музыка

Скончался певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено в 18:39
Хоккей

Александр Георгиев: «Помогло, что рано повели в счете»

Повели рано в счете - это очень помогло.
Обновлено в 17:23
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Музыка

Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 15:09
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Экономика

«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»

Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Футбол

«Ростов» попрощался с Калачёвым, который провёл последний матч за клуб

Обновлено в 14:56
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Баскетбол

ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Экономика

РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы

Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
Авто

Volkswagen выпустит для рынка США новый кроссовер Tarek

Новинка получит название Tarek и как выяснилось это будет не абсолютная новинке, а всего лишь адаптированная под рынок США версия автомобиля Tharu.
Обновлено в 12:51
Гаджеты

В сети появились рендеры смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro

Если верить появившемуся фото, в новых гаджетах на боковой грани будет размещен стандартный сканер отпечатков пальцев, в то время, как в Huawei P30 и P30 Pro он будет подэкранным.
Обновлено в 14:14
Экономика

NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу

Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

Индия назвала российское вооружение худшим в мире

Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.
Обновлено в 17:21
Футбол

«Шахтер» стал чемпионом Украины

Обновлено в 12:11
Общество

Еще несколько горнолыжных трасс планируют строить на «Горном воздухе» на Красной

Открытый конкурс на выполнение изысканий для строительства трасс В1-В6 южного склона горы Красной с инженерной защитой территории объявило областное правительство по заказу спортивно-туристического комплекса "Горный воздух".
Обновлено в 18:04
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Авто

Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины

По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено в 11:06
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Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля Российской Федерации. Действует на основе Федерального закона 41-ФЗ, который содержит общие положения о данном органе, его составе и структуре, описывает содержание деятельности, функции, полномочия, обеспечение, а также организацию работы Счетной палаты.
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