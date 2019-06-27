Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможниРБК 04:45

с чего всё началось

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства. В частности, обнаружены признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 млн руб.

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Политика В Кремле отслеживают исполнение закона об оскорблении госсимволов В Кремле внимательно следят за исполнением закона об оскорблении госсимволов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Представитель Хорватии избрана новым генсеком Совета Европы Российская делегация, которой вернули полномочия, смогла принять участие в голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

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Экономика Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов "Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.

Политика Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.

Политика Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.

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Общество Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Общество Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

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Происшествия Экипаж Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта Нижнеангарска Экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал бедствия. Службы аэропорта были приведены в полную готовность.

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