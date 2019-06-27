Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможниРБК 04:45
Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства. В частности, обнаружены признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 млн руб.
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Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и выявила финансовые нарушения на сумму более 1 млрд руб., в том числе признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 млн руб.Коммерсантъвчера в 21:20
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В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники
Московский Комсомолецвчера в 18:07
Счетная палата выявила нарушения в Центральной базовой таможне на 1 млрд рублей
Комсомольская правдавчера в 21:42
Счетная палата выявила финансовые нарушения в таможне на миллиард рублей
Российская газетавчера в 17:32
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:44, Вашингтон
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