Экономика
Сборы по страхованию жизни в России за 2018 год выросли на третьiReactor вчера в 12:50
В 2018 году на инвестиционное страхование жизни пришлось 61% премий, на кредитное страхование жизни — порядка 20% премий, на накопительное страхование жизни —14%. Отмечается, что пик роста страховых сборов пришелся на 2016 год, тогда рост составил 69,2%. В 2017 году премии выросли на 44%.
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Происшествия
Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве
Обновлено в 02:21
Происшествия
Обвиняемый в краже картины Куинджи пройдет психиатрическую экспертизу
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 03:10
Культура
Стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет
48-летний американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме, сообщило издание TMZ.
Обновлено в 00:46
Общество
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Специалисты нашли в скетчах телешоу Comedy Woman оправдание фашизма.
Обновлено в 03:32
Музыка
Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на «Евровидение»
Народный артист Украины Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) прокомментировал критику в адрес национального отбора на «Евровидение-2019» на Украине.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Арестованный в США российский программист признал вину
Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
Обновлено вчера в 19:47
Экономика
Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту
Третьим лицом в иске указан крупнейший кредитор авиакомпании — Сбербанк, который поддержал отсрочку выплат по синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб. Представитель МТС-банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.
Обновлено в 02:59
Политика
Венесуэла закрыла мосты на границе с Колумбией
Обновлено вчера в 21:35
Армия и оружие
Американский военный самолет пролетел над территорией России
Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину
Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»
Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
Обновлено 21 февраля в 16:22
Футбол
Абрамович побывал в Казани и мог обсудить покупку «Рубина»
По данным источника, помимо забот о здоровье, целью приезда Абрамовича могло быть обсуждение возможного приобретения казанского "Рубина".
Обновлено в 03:03
Происшествия
Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой
Ранее в одной из передач "Жить здорово!" актриса Светлана Галка станцевала в костюме матки и спела песню о роли и устройстве органа.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
ФСБ в Хабаровске предотвратила массовое убийство в школе
Обновлено в 01:38
Политика
С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы
Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Амурский тигр напал на жителя Приморья
Обновлено вчера в 23:19
Политика
США готовят свержение власти не только в Венесуэле
Вашингтон готовит свержения власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью испаноязычной телекомпании Telemundo.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Украина перестала быть главным миграционным донором России
Таджикистан обошел Украину Новым лидером среди стран-доноров впервые стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Молдавии задержан бывший полпред президента России на Сахалине
Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в аэропорту Кишинева без объяснения причин, сообщил 22 февраля его адвокат Дагир Хасавов.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Кабмин утвердил график выдачи жилищных сертификатов в 2019 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил график выдачи государственных жилищных сертификатов в 2019 году.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Саратове пациентка скончалась в клинике пластической хирургии
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Спорт
Российского спортсмена едва не наказали за инициалы Путина на перчатке
Российского двоеборца Виталия Иванова едва не наказали за написанные на элементе экипировки инициалы Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Visa уменьшит комиссию за платежи по картам на транспорте
Платежная система Visa снизит комиссию за оплату проезда в общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Стало известно состояние потерявшегося в парке «Лосиный остров» мальчика
Пропавший в парке "Лосиный остров" шестилетний мальчик находится в больнице, он активно восстанавливается.
Обновлено в 03:38