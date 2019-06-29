Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальтиSoccer.ru вчера в 21:36

Сборная Чили переиграла Колумбию в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Америки-2019. В полуфинале чилийцы сыграют с победителем пары Уругвай - Перу.
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Колумбия проиграла Чили по пенальти в ¼ финала Кубка Америки

Советский спорт01:08

Артуро Видаль признан лучшим игроком матча Колумбия — Чили

Sport24.ruвчера в 23:25

Симуляция Йерри Мины. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 22:26

Футбол, Кубок Америки, четвертьфинал, Колумбия - Чили, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 18:14

Артуро Видаль признан лучшим игроком матча Колумбия — Чили

Чемпионатвчера в 23:36

Главный тренер сборной Чили: «Наше опоздание? Контролировать это в Сан-Паулу очень сложно»

Матч ТВвчера в 23:18

Колумбия – Чили: прогноз на футбол от Антчона Паскуаля

Legalbetвчера в 07:21
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Политика

Иванка Трамп выступила на мероприятии на полях саммита G20 в Осаке

Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области

Шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:15
Здоровье

В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1550 человек

Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года достигло 1553 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 01:27
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Здоровье

Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие

Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»

Концерн «Калашников» анонсировал испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика». Об этом 29 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:32
Футбол

Полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Ахмат»

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com.
Обновлено в 00:37
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Политика

В Крыму назвали сумму ущерба от нахождения в составе Украины

За 23 года в составе Украины Крыму нанесли ущерб на 2,5 трлн рублей.
Обновлено вчера в 03:26
Общество

Жара во Франции побила исторический рекорд

Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Поезда между Москвой и Петербургом опаздывали из-за воров

Обновлено вчера в 01:56
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400

В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика

Ростех продал свою долю в «Мегафоне»

Косвенная доля Ростеха в "Мегафоне" составляла 1,33%, госкорпорация получила ее в 2012 году.
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Британский певец Мэтт Кардл впервые прокомментировал отношения с Меган Маркл

Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП

В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Экономика

Власти хотят контролировать расходы россиян

Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
Политика

Лидеры G20 начали финальное согласование итогового коммюнике

Лидеры стран «большой двадцатки» в субботу приступили к финальной стадии согласования совместного коммюнике,заявления по итогам саммита в японской Осаке, передает агентство Киодо.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Фабрика по производству чая и кофе открылась в Дамаске

Предприятие по производству кофе и чая открылось в Дамаске, сообщил его глава Мухаммед Дауд.
Обновлено в 01:20
Политика

Си Цзиньпин подсчитал риски и выигрыши от сотрудничества с Трампом

Обновлено вчера в 23:24
Политика

Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа

Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире

В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие

США уличили в атаке на российскую авиабазу «Хмеймим»

Ранее российское военное командовании действительно сообщало о том, что авиабаза «Хмеймим» была атакована с посыла США, однако информация касательно последних нападений на авиабазу «Хмеймим» в этом плане не комментировалась.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Обновлено вчера в 09:43
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