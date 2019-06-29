Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальтиSoccer.ru вчера в 21:36
Сборная Чили переиграла Колумбию в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Америки-2019. В полуфинале чилийцы сыграют с победителем пары Уругвай - Перу.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:53, Вашингтон
Политика
Иванка Трамп выступила на мероприятии на полях саммита G20 в Осаке
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области
Шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:15
Здоровье
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1550 человек
Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года достигло 1553 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 01:27
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Здоровье
Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии
Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
Концерн «Калашников» анонсировал испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика». Об этом 29 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
Полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Ахмат»
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com.
Обновлено в 00:37
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Политика
В Крыму назвали сумму ущерба от нахождения в составе Украины
За 23 года в составе Украины Крыму нанесли ущерб на 2,5 трлн рублей.
Обновлено вчера в 03:26
Общество
Жара во Франции побила исторический рекорд
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Поезда между Москвой и Петербургом опаздывали из-за воров
Обновлено вчера в 01:56
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400
В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика
Ростех продал свою долю в «Мегафоне»
Косвенная доля Ростеха в "Мегафоне" составляла 1,33%, госкорпорация получила ее в 2012 году.
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес
Британский певец Мэтт Кардл впервые прокомментировал отношения с Меган Маркл
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Экономика
Власти хотят контролировать расходы россиян
Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
Политика
Лидеры G20 начали финальное согласование итогового коммюнике
Лидеры стран «большой двадцатки» в субботу приступили к финальной стадии согласования совместного коммюнике,заявления по итогам саммита в японской Осаке, передает агентство Киодо.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Фабрика по производству чая и кофе открылась в Дамаске
Предприятие по производству кофе и чая открылось в Дамаске, сообщил его глава Мухаммед Дауд.
Обновлено в 01:20
Политика
Си Цзиньпин подсчитал риски и выигрыши от сотрудничества с Трампом
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире
В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Происшествия
Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение
Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие
США уличили в атаке на российскую авиабазу «Хмеймим»
Ранее российское военное командовании действительно сообщало о том, что авиабаза «Хмеймим» была атакована с посыла США, однако информация касательно последних нападений на авиабазу «Хмеймим» в этом плане не комментировалась.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено вчера в 09:43