Сбербанк заработал ₽250,3 млрд чистой прибыли во втором квартале по МСФО. Это на 16,3% больше, чем во втором квартале прошлого года. Результат оказались выше ожиданий аналитиков на уровне ₽231 млрд.

Сбербанк заработал четверть триллиона рублей за три месяца

Политика Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири «Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Армия и оружие ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».

Шоу-бизнес Прокуратура проверит особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист и правозащитник Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Московской области с просьбой проверить законность строительства известным телеведущим и шоуменом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Политика Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.

Происшествия В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Здоровье В Минздраве РФ дали советы жителям, страдающим от дыма лесных пожаров ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба министерства здравоохранения России предложила рекомендации для граждан, проживающих в регионах с повышенной задымлённостью от лесных пожаров.

Энергетика Путин подписал закон, стабилизирующий цены на бензин Закон позволит повысить размер компенсаций нефтяникам прибыли, недополученной при поставках топлива на внутренний рынок, при условии, что цены на экспорт нефти оказались выше условных внутренних цен.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Общество Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.

Политика ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Политика США отказались от расширения «нормандского формата» Напомним, что в дипломатическую группу "нормандского формата" входят представители Германии, России, Франции и Украины.

Авто Chevrolet Corvette ZR1 из Lego устроили краш-тест Британское издание AutoExpress подвергло краш-тесту уменьшенную копию Corvette ZR1, собранную из конструктора Lego.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Армия и оружие В США предложили подружить С-400 и F-35 Американское военное издание Defence News предложило несколько вариантов выхода из сложной ситуации, в которую попали США в своем противостоянии с Турцией из-за российских зенитных систем С-400 "Триумф".

Кино Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».

Космос Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.

Космос Телескоп TESS обнаружил экзопланету с тремя солнцами Астрономы при помощи космического телескопа TESS обнаружили экзопланету, которую назвали LTT 1445Ab.

Шоу-бизнес Ростовская модель Костенко поддержала Тарасова в скандале с алиментами Подписчики раскритиковали модель Анастасию Костенко из Ростова-на-Дону после того, как она влезла в скандал ее мужа Дмитрия Тарасова с экс-супругой Оксаной Пономаренко, обсуждение появилось в Instagram девушки.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.

Политика Рудяков: «В Трускавце проходит не обучение, а знакомство с депутатами» Рудяков уверен, что судить об эффективности обучения новых депутатов «Слуги народа» можно будет только с истечением какого-то времени по результатам их работы в Верховной Раде.

Здоровье ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале В городе Асбесте Свердловской области пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.