Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗИнтерфакс 13:50

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.

Политика Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего Би-би-си запустит комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», которое будет вести анимированный президент России, говорится на сайте телеканала.

Транспорт Метро: быстрый и безопасный проход обеспечат металлодетекторы Новосибирский метрополитен обновляет оборудование, обеспечивающее качественную и безопасную перевозку пассажиров.

Технологии Полицейские РФ тестируют камеры с функцией распознавания лиц Функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые полицейские уже используют.

Наука Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена» Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.

Культура Ведущие РЕН ТВ Анна Чапман и Олег Шишкин презентовали свои книги Главные тайны и загадки человечества представлены в новинках от культовых ведущих телеканала РЕН ТВ.

Авто Стартовали заказы на самый мощный Volkswagen Touareg В Европе начали принимать предварительные заказы на самую производительную версию Volkswagen Touareg, которая оснащается дизельным двигателем V8.

Транспорт Все дорожные проблемы — «с бородой» За последние годы в городском округе Ивантеевка значительно обострилась транспортная ситуация.

Авто В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.

Игры Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Космос Центр подготовки космонавтов создаст полигон поверхности Луны При разработке будут использованы технологии дополненной реальности Полигон поверхности Луны с имитацией гравитации спутника Земли будет построен Центром подготовки космонавтов.

Шоу-бизнес Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.

Политика На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.

Общество Магистратура формирует руководителей будущего В правилах приема установлена 100-балльная система оценивания результатов вступительных испытаний, минимальный порог для поступления в магистратуру – 35 баллов.

Шоу-бизнес Супруга Децла отказалась от общения с его матерью Мать рэпера Ирина Толмацкая впервые за долгое время откровенно рассказала о взаимоотношениях внутри семьи.

Армия и оружие США намерены продолжить консультации с Турцией по проблеме С-400 США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне как с важным союзником, заявил в среду в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.

Шоу-бизнес Травмированного Купера застукали вместе с Шейк Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.

Авто Toyota показала возрожденный минивэн Granvia Стоит напомнить, что минивэн Toyota Granvia продавался на глобальном рынке с 1995 по 2002 годы.

Наука Ученые нашли лекарство от супербактерий в «боевой аптечке» конфедератов В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

Шоу-бизнес Самолет Аллы Пугачевой пополнит музей в Новосибирске Музей авиации и космонавтики новосибирского аэропорта пополнит уникальный экспонат — последний Ту-134, который вскоре завершит полеты в России.

Кино Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.

Общество Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.

Наука Люди из высшего класса зачастую преувеличивают свои способности В результате ученые увидели, что люди более высокого социального класса имели преувеличенную веру в то, что они будут работать лучше, чем остальные.

Общество Договор дарения: как составить и зарегистрировать В общем виде договор дарения недвижимости можно определить как договор, по которому собственник безвозмездно передает другому лицу свою недвижимость.