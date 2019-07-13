Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).

с чего всё началось

Россияне продолжат тратить существенную часть доходов на еду из-за падения реальных доходов и высокой инфляции. Такой прогноз дал Сбербанк исходя из проведённого опроса.

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