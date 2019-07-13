Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть доходов на едуNews.ru вчера в 04:34
Россияне продолжат тратить существенную часть доходов на еду из-за падения реальных доходов и высокой инфляции. Такой прогноз дал Сбербанк исходя из проведённого опроса.
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с чего всё началось
Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).РБКвчера в 03:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:35, Вашингтон
Происшествия
Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко ранее потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Вертолёт совершил жесткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке
На Камчатке в Кроноцком заповеднике сегодня утром, 15 июля, вертолёт МИ-8 совершил жёсткую посадку.
Обновлено в 19:26
Общество
В селе Отрада на острове Кунашир планируют построить новый детский сад
Из конкурсной документации РИА «Сахалин-Курилы» стало известно, что речь идет о новом детском саде в селе Отрада на острове Кунашир.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Общество
Дискаунтер «Матрешка» открыл десятый магазин и разыгрывает полмиллиона рублей
Низкие цены, привычный ассортимент товара, но новое место — дискаунтер "Матрешка" открыл десятый магазин на Сахалине.
Обновлено в 20:39
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Рози Хантингтон-Уайтли надела платье с разрезом выше уровня бикини
Белое платье облегающего фасона с прозрачными вставками и разрезом выше уровня бикини позволило показать модели свою фигуру во всем ее блеске.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Общество
В Главархиве рассказали, как разобраться с домашними документами
Как рассказали в ведомстве, если у вас дома собраны также документы других членов семьи, например бабушек и дедушек, то сперва стоит разложить их по владельцам: сначала свои, потом супруга/супруги, после этого детей, потом отца, матери, затем уже бабушек и дедушек.
Обновлено в 21:17
Гаджеты
ОС от Huawei получила новое название
Напомним, Huawei разрабатывает универсальную операционную систему, которая может использоваться не только в смартфонах или планшетах, но также ноутбуках и устройствах интернета вещей.
Обновлено в 08:42
Спорт
Сборная России по волейболу одолела США в финале Лиги наций
Сборная России победила команду США в финальной встрече волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 21:31
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Политика
Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Космос
Специалисты считают, что на Землю могли попасть микробы с Луны
Микробы с Луны могли попасть в атмосферу Земли, несмотря на все усилия NASA.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Часть Горловки в ДНР осталась без света после минометного обстрела ВСУ
Обновлено в 06:26
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено в 18:18
Происшествия
В Париже произошли столкновения фанатов сборной Алжира с полицией
Празднования по случаю выхода команды Алжира в финал Кубка африканских наций переросли на Елисейских полях в Париже в столкновения с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Названы возможные сроки строительства нового авианосца в РФ
Практическая работа над новым российским авианосцем «Ламантин» уже начата, строительство корабля не за горами, заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.
Обновлено в 10:18
Общество
МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве
По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 09:21
Происшествия
Apple Watch спасли мужчину от утопления
Мужчина из Чикаго рассказал, как «умные» часы Apple Watch спасли его от утопления.
Обновлено в 13:20