Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть доходов на едуNews.ru вчера в 04:34

Россияне продолжат тратить существенную часть доходов на еду из-за падения реальных доходов и высокой инфляции. Такой прогноз дал Сбербанк исходя из проведённого опроса.
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Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).
РБКвчера в 03:00

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Уральский финансист просчитал масштабный кризис в России через 2 года

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Россиянам приходится тратить на продукты почти 40 процентов дохода

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Сбербанк прогнозирует рост доли расходов граждан России на еду

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Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

Коммерсантъвчера в 04:27

Россияне стали больше тратить на еду, показатель приближается к 40%

Дождьвчера в 07:01

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

РБКвчера в 03:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:35, Вашингтон
Происшествия

Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко ранее потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова.
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Вертолёт совершил жесткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке

На Камчатке в Кроноцком заповеднике сегодня утром, 15 июля, вертолёт МИ-8 совершил жёсткую посадку.
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В селе Отрада на острове Кунашир планируют построить новый детский сад

Из конкурсной документации РИА «Сахалин-Курилы» стало известно, что речь идет о новом детском саде в селе Отрада на острове Кунашир.
Обновлено в 21:30
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

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Низкие цены, привычный ассортимент товара, но новое место — дискаунтер "Матрешка" открыл десятый магазин на Сахалине.
Обновлено в 20:39
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Рози Хантингтон-Уайтли надела платье с разрезом выше уровня бикини

Белое платье облегающего фасона с прозрачными вставками и разрезом выше уровня бикини позволило показать модели свою фигуру во всем ее блеске.
Обновлено в 18:00
Происшествия

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Общество

В Главархиве рассказали, как разобраться с домашними документами

Как рассказали в ведомстве, если у вас дома собраны также документы других членов семьи, например бабушек и дедушек, то сперва стоит разложить их по владельцам: сначала свои, потом супруга/супруги, после этого детей, потом отца, матери, затем уже бабушек и дедушек.
Обновлено в 21:17
Гаджеты

ОС от Huawei получила новое название

Напомним, Huawei разрабатывает универсальную операционную систему, которая может использоваться не только в смартфонах или планшетах, но также ноутбуках и устройствах интернета вещей.
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Спорт

Сборная России по волейболу одолела США в финале Лиги наций

Сборная России победила команду США в финальной встрече волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 21:31
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Политика

Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД

Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
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Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Космос

Специалисты считают, что на Землю могли попасть микробы с Луны

Микробы с Луны могли попасть в атмосферу Земли, несмотря на все усилия NASA.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Аэропорт Саратова возобновил работу после инцидента с самолётом

Обновлено в 15:16
Общество

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Часть Горловки в ДНР осталась без света после минометного обстрела ВСУ

Обновлено в 06:26
Космос

Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»

Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено в 18:18
Происшествия

В Париже произошли столкновения фанатов сборной Алжира с полицией

Празднования по случаю выхода команды Алжира в финал Кубка африканских наций переросли на Елисейских полях в Париже в столкновения с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

Названы возможные сроки строительства нового авианосца в РФ

Практическая работа над новым российским авианосцем «Ламантин» уже начата, строительство корабля не за горами, заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.
Обновлено в 10:18
Общество

МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 09:21
Происшествия

Apple Watch спасли мужчину от утопления

Мужчина из Чикаго рассказал, как «умные» часы Apple Watch спасли его от утопления.
Обновлено в 13:20
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