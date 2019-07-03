Как сообщалось, компания "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела СК "Олимпийский" в конце декабря 2017 года. Отмечалось, что реконструкцией инвестор будет заниматься за собственные средства, объем инвестиций в проект оценивался в $300-400 млн.

Здоровье Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России В Минздраве прокомментировали публикации в СМИ о росте заболеваемости ВИЧ в России и заявили, что цифры не говорят об ухудшении эпидемиологической обстановки.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Общество МЧС предупредило москвичей о сильном ветре Сильный ветер ожидается в ближайшие часы в Москве, говорится в СМС-сообщении, которое разослал столичный главк МЧС в среду, 3 июля.

Общество Появились фотографии всех погибших подводников В Сети появилась фотография, на которой запечатлены члены экипажа, погибшие на подводной лодке.

Политика Европарламент не смог избрать нового спикера в первом туре голосования Европарламент не смог в ходе первого тура голосования избрать своего нового председателя, предстоит второй тур, сообщил во вторник временный спикер ЕП Антонио Таяни.

Здоровье Названы простые способы перейти на здоровое питание Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.

Шоу-бизнес Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у актера Никиты Ефремова роман с бывшей ведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.

Транспорт В «Шереметьево» идет проверка из-за задержек багажа, заявил Дитрих В московском аэропорту "Шереметьево" идет внутренняя проверка из-за задержек багажа, по результатам будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Политика Россия опустилась на четыре строчки в Индексе паспортов мира Россия опустилась на 51-е место в Индексе паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners.

Авто BMW показала третье поколение модели X6 Компания BMW официально представила третье поколение купе-кроссовера X6, созданного на базе BMW X5.

Общество Четверть россиянок признались, что зарабатывают больше мужей Четверть россиянок (25%) имеют зарплату выше, чем их мужья, показал опрос портала «Леди Mail.ru».

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Происшествия В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.

Армия и оружие В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.

Здоровье Главной причиной рака у красноярцев объявили курение Выбросы вызывают не онкологию, а аллергию. У нас лежат люди с раком легкого из «чистых» районов края - Бирилюсского, Тюхтетского, Манского.

Здоровье Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.