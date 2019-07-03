Общество
Сбербанк предоставит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»Интерфакс 04:54
Как сообщалось, компания "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела СК "Олимпийский" в конце декабря 2017 года. Отмечалось, что реконструкцией инвестор будет заниматься за собственные средства, объем инвестиций в проект оценивался в $300-400 млн.
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