Технологии
Сбербанк покидает Мастерчейн. Идея Центробанка провалилась?Crypto-news 03:25
Мастерчейн разочаровал Сбербанк Крупнейший банк страны объявил о своём уходе из блокчейн-проекта, объяснив это неудовлетворительной работой Мастерчейна. Об этом сообщил директор блокчейн-лаборатории банка Олег Абдрашитов. По его словам, Мастерчейн разочаровал по всем направлениям.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:13, Вашингтон
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Названы имена погибших в Баренцевом море Героев России
Обновлено в 03:31
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки
Обновлено в 00:58
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия
Рэпер ASAP Rocky напал на прохожих на улице Стокгольма
Американский рэпер ASAP Rocky со своими друзьями напал на прохожих в Стокгольме, куда приехал для выступления на хип-хоп фестивале.
Обновлено вчера в 14:56
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Общество
Уровень воды в иркутской реке Ия снизился до 9 метров
Ранее сообщалось, что при критической отметке в 7 метров уровень воды в реке Ие днем в субботу, 29 июня, достиг максимума - 13,87 метра, после чего начался постепенный спад.
Обновлено вчера в 02:56
Политика
Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 миллиардов евро
Находящийся с визитом в Канаде президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму восстановления восточных территорий после окончания военных действий.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Политика
Россия не должна платить по долгам, заявили в Совфеде
В Совфеде заявили, что Россия не обязана платить долг по взносам в бюджет ПАСЕ за 2017-2018 годы, так как делегация не принимала участие в работе в это время.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Происшествия
Членов королевской семьи Катара ограбили в Барселоне
В одном из лучших отелей Барселоны ограбили членов правящей семьи Катара.
Обновлено вчера в 18:11
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Авто
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
Сергей Балахнин: «Не уверен, что для участников Кубка Париматч Премьер мотивацией являются деньги»
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин заявил, что главной мотивацией для участников Кубка Париматч Премьер является эффективная подготовка к предстоящему сезону.
Обновлено в 03:12
Кино
Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет
Обновлено в 01:34
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика
Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах
Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Битва за Беларусь: 75 лет назад Красная армия освободила Минск
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Reuters: Россия сообщила Норвегии о взрыве на подлодке
Российские власти сообщили Норвегии о взрыве газа на подводной лодке в районе Баренцева моря, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:46
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51