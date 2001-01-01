Технологии

Сбербанк покидает Мастерчейн. Идея Центробанка провалилась?Crypto-news 03:25

Мастерчейн разочаровал Сбербанк Крупнейший банк страны объявил о своём уходе из блокчейн-проекта, объяснив это неудовлетворительной работой Мастерчейна. Об этом сообщил директор блокчейн-лаборатории банка Олег Абдрашитов. По его словам, Мастерчейн разочаровал по всем направлениям.
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Сбербанк покидает Мастерчейн. Идея Центробанка провалилась?

Crypto-news03:25
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Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Названы имена погибших в Баренцевом море Героев России

Обновлено в 03:31
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Обновлено в 00:58
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия

Рэпер ASAP Rocky напал на прохожих на улице Стокгольма

Американский рэпер ASAP Rocky со своими друзьями напал на прохожих в Стокгольме, куда приехал для выступления на хип-хоп фестивале.
Обновлено вчера в 14:56
Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие

Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика

Сбербанк сменил куратора своей экосистемы

Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Общество

Уровень воды в иркутской реке Ия снизился до 9 метров

Ранее сообщалось, что при критической отметке в 7 метров уровень воды в реке Ие днем в субботу, 29 июня, достиг максимума - 13,87 метра, после чего начался постепенный спад.
Обновлено вчера в 02:56
Политика

Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 миллиардов евро

Находящийся с визитом в Канаде президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму восстановления восточных территорий после окончания военных действий.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти

Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Политика

Россия не должна платить по долгам, заявили в Совфеде

В Совфеде заявили, что Россия не обязана платить долг по взносам в бюджет ПАСЕ за 2017-2018 годы, так как делегация не принимала участие в работе в это время.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

Обновлено в 02:18
Происшествия

Членов королевской семьи Катара ограбили в Барселоне

В одном из лучших отелей Барселоны ограбили членов правящей семьи Катара.
Обновлено вчера в 18:11
Здоровье

Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Авто

В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол

Сергей Балахнин: «Не уверен, что для участников Кубка Париматч Премьер мотивацией являются деньги»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин заявил, что главной мотивацией для участников Кубка Париматч Премьер является эффективная подготовка к предстоящему сезону.
Обновлено в 03:12
Кино

Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет

Обновлено в 01:34
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Здоровье

Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика

Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах

Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

Битва за Беларусь: 75 лет назад Красная армия освободила Минск

Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Reuters: Россия сообщила Норвегии о взрыве на подлодке

Российские власти сообщили Норвегии о взрыве газа на подводной лодке в районе Баренцева моря, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:46
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
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