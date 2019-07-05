Экономика

Сбербанк планирует открыть совместные отделения с McDonald’sРИАМО вчера в 14:34

Сбербанк и сеть быстрого питания McDonald's до конца года могут открыть совместные точки в нескольких регионах России, в том числе в Москве, пишет в пятницу газета «Ведомости». О возможности открытия совместных точек заявил первый зампред правления финансового учреждения Александр Ведяхин.
Читать в источнике
с чего всё началось

Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживания до конца года

Сбербанк рассматривает возможность запуска совместных отделений с McDonald's в нескольких регионах, в частности в Центральной России, в том числе в Москве, рассказал «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Ведомостивчера в 11:34

Подробнее о событии

Сбербанк откроет совместные отделения с McDonalds

Москва 2400:26

Совместные точки обслуживания Сбербанка и Mcdonalds могут открыться до конца года

Коммерсантъвчера в 19:03

В отделениях «Сбербанка» могут появиться точки McDonalds

Znak.comвчера в 14:20

Сбербанк планирует открыть совместные отделения с McDonald’s

РИАМОвчера в 14:34

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

Российская газетавчера в 13:28

Сбербанк может открыть совместные отделения с McDonald’s

Forbesвчера в 12:29

Сбербанк и McDonald’s могут открыть совместные точки обслуживания до конца года

Ведомостивчера в 11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
Происшествия

Пострадавшую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Девочка 2012 года рождения с множественными телесными повреждениями была доставлена в больницу в Ингушетии 4 июля, ее прооперировали.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

В 2018 году выплаты фармкомпаний российским врачам составили не менее 3,3 млрд рублей

Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено 04 июля в 19:03
Армия и оружие

Новейшая огнеметная система «Тосочка» получит искусственный интеллект

Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими

Спасатели-водолазы обнаружили в реке в Якутске машину с двумя погибшими, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.
Обновлено в 02:25
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Космос

В хромосфере Солнца нашли «пушечные ядра»

Астрономы обнаружили во внешних слоях Солнца новый вид сферических образований, которые движутся по искривленным траекториям, подобно пушечным ядрам.
Обновлено вчера в 05:17
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Максим Галкин оказался самым дорогим российским юмористом.
Обновлено в 01:45
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия

Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены

Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Финская Neste продает «Татнефти» свою сеть АЗС и терминал в Петербурге

Финская Neste к концу 2019 года завершит сделку по продаже "Татнефти" своего розничного топливного бизнеса в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте "Татнефти".
Обновлено вчера в 02:54
Происшествия

Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих

Обновлено в 01:15
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуважении

Обновлено вчера в 14:53
Гаджеты

Специалисты выявили новое мошенническое приложение для Android

Специалисты компании CSIS, которая специализируется на кибербезопасности, выявили новое мошенническое приложение для смартфонов на операционной системе Android.
Обновлено в 01:13
Авто

Автомобили Datsun подорожали в России на 5 тысяч рублей

Обновлено в 02:12
Музыка

Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено вчера в 11:14
Гаджеты

Из-за низкого спроса на iPhone Apple выплатила Samsung $683 млн

По сообщениям сетевых источников, Apple выплатила Samsung 800 млрд вон (приблизительно $683 млн), чтобы покрыть стоимость OLED-панелей, заказы на которые оказались ниже, чем предусматривала договорённость.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Неизвестные ограбили магазин в США за полминуты

Группа молодых людей в США похитила из магазина спортивного и походного инвентаря товары на сумму в $30 тысяч.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма

Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии

Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Общество

Опубликовано видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» в море

Обновлено в 01:42
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Общество

Конюхов освоил самолет на солнечных батареях

Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное