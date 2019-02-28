Экономика

«Сбербанк» перенес закрытие сделки по продаже Denizbank на 1 полугодиеFinam.Ru 03:03

"Сбербанк" перенес закрытие сделки по продаже Denizbank на 1 полугодие 2019 года, следует из отчетности банка. Ранее "Сбербанк" планировал закрыть сделку в 1 квартале. "Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2019 года", - сказано в отчетности "Сбербанка".
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Турецкую «дочку» Сбербанка продадут позже

Новые Известия07:00

Сбербанк сдвинул сроки закрытия сделки по продаже турецкой «дочки»

Rambler News Service02:42

«Сбербанк» перенес закрытие сделки по продаже Denizbank на 1 полугодие

Finam.Ru03:03

Сбербанк отложил закрытие сделки по продаже турецкой «дочки»

ТАСС02:48

Сбербанк вновь продлил срок ожидаемого закрытия сделки по продаже Denizbank

Банки.ру03:49

Cбербанк намерен закрыть сделку по продаже Denizbank в I пол 19г

Financial One02:56
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Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом

Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу до 13 апреля основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом

Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Экономика

Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Спорт

Российские лыжницы завоевали медаль в эстафете на чемпионате мира

Российские лыжницы завоевали бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира. Трансляция велась на сайте телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 08:08
Происшествия

Российское судно врезалось в мост в Южной Корее

Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в автомобильный мост у берегов города Пусан в Южной Корее.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель

Индийские ВВС сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16, вторгшийся в индийское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 02:34
Футбол

«Динамо» не сыграет со «Спартаком» в матче РПЛ на новой арене

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей не приняла газон арены московского "Динамо", клуб должен определить стадион, на котором пройдет матч 19-го тура чемпионата России со столичным "Спартаком", сообщается в релизе премьер-лиги.
Обновлено в 06:08
Музыка

Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева

Украина не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», если в этом году победу одержит участник от России — певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 04:20
Политика

Путину показали новый пистолет и многозарядный шокер

Обновлено в 07:47
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено вчера в 11:22
Культура

Умерла актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан

Актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан скончалась на 45-м году жизни.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Пакистан продлил срок закрытия воздушного пространства страны

Управление гражданской авиации Пакистана сообщило о продлении закрытия воздушного пространства страны на восемь часов.
Обновлено в 07:52
Политика

Майора Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

По данным ведомства, осужденные собирали сведения о деятельности Черноморского флота, представляющие гостайну, и передавали спецслужбам Украины.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Во Внуково задержали рейс «Победы» из-за выбежавшей на ВПП собаки

Собака в среду выбежала на взлетно-посадочную полосу "Внуково" и задержала вылет самолета "Победы", сообщили РИА Новости представители авиакомпании и аэропорта.
Обновлено в 07:38
Финансы

Сбербанк снова ухудшил прогноз по росту рубля

Сбербанк продолжает ухудшать прогнозы по курсу рубля на текущий год — до 68,5 руб./$ с 65 руб./$.
Обновлено в 05:31
Авто

УАЗ выпустил эксклюзивную версию УАЗ «Патриот» Life Style

Ульяновский автозавод начал серийное производство внедорожника УАЗ «Патриот» в специальной версии Life Style c ярко-зеленым цветом кузова, эксклюзивными деталями интерьера и особым набором опций.
Обновлено в 06:43
Политика

Трамп рассказал об атмосфере на переговорах с Ким Чен Ыном

Атмосфера на саммите с Ким Чен Ыном была очень дружелюбной.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы

Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 04:49
Общество

Володин и Матвиенко внесли законопроект об «ипотечных каникулах»

Спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об «ипотечных каникулах».
Обновлено в 05:10
Экономика

Арбитраж потребовал от Украины выплатить «Татнефти» $144 млн

Арбитражный суд Ставропольского края в четверг постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн по делу о потере активов российской компании, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.
Обновлено в 07:50
Политика

На Украине отказались от идеи продать судно «Норд» на торгах

Российское судно «Норд» украинские пограничники задержали в Азовском море в марте 2018 года.
Обновлено в 03:08
Экономика

ГСС поставит шесть самолетов SSJ100 в Таиланд

ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подписало контракт на поставку шести самолетов Sukhoi Superjet 100 в Таиланд общей каталожной стоимостью порядка 300 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:51
Политика

В ГИБДД заявили о готовности к переходу на электронные права

В ГИБДД заявили о готовности уже в 202о году перейти на электронные водительские права.
Обновлено в 05:38
Политика

Конгрессмены США потребовали раскрыть доходы Путина

Члены Палаты представителей США разработали и внесли в Конгресс проект закона, который предписывает американским спецслужбам провести сбор данных о доходах и имуществе российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 02:33
Авто

В России начались продажи обновленного Renault Duster

С сегодняшнего дня российские дилеры Renault начали продажи внедорожника Duster 2019 модельного года, производство которого налажено на заводе Renault в Москве.
Обновлено в 05:23
Экономика

Эксперты прогнозируют рост цен в России на молоко, гречку и хлеб

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют в 2019 году 15-процентный рост цен на натуральное молоко.
Обновлено в 01:03
Авто

ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров

Федеральная антимонопольная служба предлагает установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта.
Обновлено в 06:15
Политика

Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Спорт

Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
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Denizbank
Российская компания
Large private bank in Turkey. It has been owned and controlled by leading Russian bank Sberbank since 2012. European financial services institution Dexia was the previous owner.
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