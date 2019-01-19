Футбол

Сарри раскритиковал игроков «Челси» после матча с «Арсеналом»Vprognoze.ru 02:05

Арсенал — Челси
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Александр Ляказетт
14′
37′
Давид Луиз
Лоран Косельни
39′
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Аарон Рэмзи
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
67′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
68′
68′
Виллиан
Оливье Жиру
Эктор Бельерин
Мохамед Эль-Ненни
72′
80′
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
90′+5′
Росс Баркли
Наставник «Челси» Маурицио Сарри высказал недовольство своими игроками после матча с «Арсеналом» в рамках чемпионате Англии. Матч 23-го тура АПЛ состоялся на стадионе «Эмериейтс» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
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