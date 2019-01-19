Сарри раскритиковал игроков «Челси» после матча с «Арсеналом»Vprognoze.ru 02:05

Наставник «Челси» Маурицио Сарри высказал недовольство своими игроками после матча с «Арсеналом» в рамках чемпионате Англии. Матч 23-го тура АПЛ состоялся на стадионе «Эмериейтс» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

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