Футбол

Сантьяго Солари: «Эйбар» был лучше «Реала»
Спорт-Экспресс
вчера в 11:12

Эйбар — Реал
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Гонсало Эскаланте
16′
Марк Кукурелья
34′
Хоан Хордан Морено
36′
44′
Гарет Бэйл
Сержи Энрик
52′
54′
Альваро Одриосола
Даниэль Карвахаль
Кике Гарсия
57′
63′
Лука Модрич
Иско
Сержи Энрик
Шарлес Диас
74′
74′
Марко Асенсио
Винисиус Жуниор
Фабиан Орельяна
Серхио Альварес
83′
Кике Гарсия
Пабло де Бласис
88′
"Эйбар" играл отлично, - приводит слова Солари Football Espana.
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