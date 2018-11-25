Сантьяго Солари: «Эйбар» был лучше «Реала»

Футбол Футбол Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядков

Футбол Футбол «Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико» "Барселона" на выезде сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

Футбол Футбол «Монако» обыграл «Кан» и прервал 12-матчевую серию без побед в Лиге 1 Монегаски прервали 12-матчевую серию без побед в чемпионате Франции.

Футбол Футбол «Ювентус» обыграл СПАЛ, Роналду забил девятый гол в Серии А Игра проходила в рамках тринадцатого тура чемпионата Италии и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт матча был открыт на 28-й минуте: отличился португальский форвард туринцев Криштиану Роналду.

Футбол Футбол Курбан Бердыев: «„Анжи“ использовал свою единственную возможность» «Анжи» использовал свою единственную возможность. Команда нанесла 22 удара по воротам, но в створ только один.

Футбол Футбол «Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча «Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.

Футбол Футбол «Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд» "Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу» «Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.

Футбол Футбол Полуяхтов не сыграет со «Спартаком» Защитник "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов из-за травмы не примет участие в матче 15-го тура премьер-лиги против "Спартака", информирует пресс-служба самарского клуба.

Футбол Футбол Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг» 23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.

Футбол Футбол «Арсенал» рассматривает возможность подписания нападающего «Генка» Нападающий «Генка» Леандро Троссар может перебраться в Англию в зимнее трансферное окно.

Футбол Футбол Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“» Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.