Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камеройРИА Новости 09:22

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
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Samsung представил новый смартфон с поворотной камерой

Интерфакс11:37

Samsung представила свой первый смартфон с вращающейся камерой

Коммерсантъ11:36

Samsung представила смартфон-слайдер с поворотной камерой

Life.ru08:57

Samsung представил новый Galaxy A80 с поворотной камерой

Rambler News Service09:41

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

РИА Новости09:22

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

ТАСС09:18

Samsung показала новый смартфон с тройной поворотной камерой

РБК10:30
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Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика

ООН отказала оппозиции Венесуэлы в аккредитации

Секретариат Организации Объединенных Наций отказал в аккредитации представителям венесуэльской оппозиции.
Обновлено в 16:18
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Экономика

Акционеры Boeing подали в суд на директоров компании

Коллективный иск, поданный в федеральный суд Чикаго, требует возмещения убытков за предполагаемые нарушения и мошенничество с ценными бумагами после того, как рыночная стоимость Boeing упала на $34 млрд в течение двух недель после крушения 10 марта эфиопского самолета 737 MAX.
Обновлено вчера в 23:59
Финансы

Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ

На первом аукционе Минфин продал десятилетние ОФЗ на 86,77 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,34% годовых – столько же, сколько и на Московской бирже в начале торгов.
Обновлено в 12:53
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Происшествия

На Алтае прекратили уголовное дело за экстремизм «ВКонтакте»

В Барнауле прекратили уголовное дело против местного жителя Антона Ангела, которого обвиняли в экстремизме за репосты «Вконтакте».
Обновлено в 14:18
Баскетбол

Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лейкерс»

Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня

Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Падчерица Саши Савельевой отреагировала на новость о рождении брата

Дочь Кирилла Сафонова от первого брака эмоционально отреагировала на прибавление в семье.
Обновлено в 05:21
Футбол

«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»

14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено в 07:53
Происшествия

Во Франции взяли под стражу главу представительства ДНР

Главу представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Марселе Юбера Файяра взяли под стражу во Франции в преддверии открытия второго представительства ДНР в стране, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:18
Экономика

В Калининграде к лету могут зарегистрировать девять резидентов САР

Девять новых резидентов могут быть зарегистрированы к июню в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде.
Обновлено в 10:40
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Политика

Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву

Обновлено в 11:33
Общество

В Москве дадут салют в честь освобождения Одессы

Обновлено в 06:59
Политика

Сергей Шойгу не позволил подрывать веру военнослужащих в руководство

Обновлено в 08:11
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Политика

Посольство России сообщило, что парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии

Эстония не пустила в свои территориальные воды российский барк "Седов". Об этом в среду сообщило диппредставительство РФ в Таллине.
Обновлено в 11:42
Авто

Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет

Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Общество

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Музыка

Гребенщиков: «Россия гниет, но я не вижу в этом ничего печального»

На вопрос, что из русской музыки музыкант слушал в последнее время, Гребенщиков затруднился ответить, но назвал группу Tequilajazzz.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа

34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа Стоит отметить, что Юлия Пересильд ярый сторонник естественности.
Обновлено в 07:08
Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Общество

Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет

Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Космос

Спутник Intelsat вышел из строя из-за утечки топлива

"Вечером 7 апреля двигательная установка Intelsat 29e получила повреждение, которое привело к утечке топлива на борту спутника и прекращению предоставления услуг потребителям", - говорится в сообщении на сайте оператора Intelsat.
Обновлено в 13:03
Общество

Медведев рассказал, как получил двойку в четверти

Обновлено в 09:26
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий пьяное ДТП к убийству

В Госдуму в среду внесен законопроект, приравнивающий пьяное ДТП со смертельным исходом к умышленному убийству, сообщает официальный сайт Госдумы в среду.
Обновлено в 11:21
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