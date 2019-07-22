Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково»BFM.ru 12:01
Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24. Boeing 747 авиакомпании «Россия» развернулся над Черным морем.
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Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей
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Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
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Общество
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Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
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Происшествия
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Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
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Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
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Британия пригрозила усилением военного присутствия у берегов Ирана
Военное присутствие будет призвано защищать свободу навигации. Хант пояснил, что объявляет об этом с «тяжелым сердцем».
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ФСИН попросила профинансировать повышение зарплат сотрудникам
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) попросили у Минфина России о выделении дополнительного финансирования для увеличения зарплат сотрудникам младшего и среднего звена.
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