Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на УкраинуИзвестия 14:37

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну. Об этом в воскресенье, 21 апреля, пишет ТАСС.

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

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