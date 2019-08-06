Финансы

США признали Китай валютным манипуляторомРБК 18:03

Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства. Народный банк Китая 5 августа установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар.
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Минфин США признал Китай валютным манипулятором

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