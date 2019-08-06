Финансы
США признали Китай валютным манипуляторомРБК 18:03
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства. Народный банк Китая 5 августа установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
Обновлено в 18:27
Общество
Названы самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram
Комитет по туризму города Москвы составил рейтинг самых популярных достопримечательностей столицы в Instagram.
Обновлено в 03:26
Культура
Ростовский кремль превратили в Эльсинор
Обновлено в 04:20
Наука
Гусеницы сменили окрас даже с замазанными краской глазами
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Красноярском крае в воинской части горит склад с боеприпасами
По информации источника информагентства, запланировано эвакуировать население из трех населенных пунктов, находящихся ближе всего к воинской части.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала концерт Дженнифер Лопес
Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала московский концерт поп-звезды Дженнифер Лопес.
Обновлено в 10:18
Политика
Клинтон и Обама призвали ужесточить контроль над оборотом оружия в США
В США следует ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия, заявили бывшие президенты страны Билл Клинтон и Барак Обама.
Обновлено в 17:29
Экономика
Россия снизила импорт продовольствия почти на треть за пять лет
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 17:20
Гаджеты
ZTE начала продажи первого 5G-смартфона
Китайская компания ZTE начала продажи первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G под названием Axon 10 Pro.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Валенсии при посадке задымился пассажирский лайнер
Более десяти человек пострадали из-за задымления в кабине самолета авиакомпании British Airways, который следовал из Лондона в Валенсию (в аэропорт Манисес), сообщает El Confidential.
Обновлено в 16:08
Экономика
Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%
Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Транспорт
В Магаданской области размыло ряд участков трассы
Трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Тунисе пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю туристку из России
В тунисском городе Монастир пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку из России, приехавшую отдыхать на курорт вместе с родителями.
Обновлено в 17:52
Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок с помощью QR-кода
Сбербанк запустил приложение по оплате покупок при помощи QR-кода.
Обновлено в 06:51
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 14:13
Здоровье
Неизвестная болезнь поразила британского подростка
Обновлено в 02:32
Здоровье
Названы продукты, избавляющие от сонливости
Обновлено в 15:11
Происшествия
Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области
Автомобиль скорой помощи сбил 8-летнего ребенка в Астраханской области, который выбежал на проезжую часть.
Обновлено в 15:58
Здоровье
На конкурсе «Московские мастера» назвали лучших психологов
Победителем финала первого городского конкурса "Московские мастера" стала Анастасия Ильина, медицинский психолог Клиники кризисной помощи при Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 06:25
Космос
NASA показало снимки начала слияния двух галактик
Астронавты получили фотографии двух галактик, которые приблизились друг к другу и начнут процесс слияния.
Обновлено в 06:00
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Кино
Официально: Энди Серкис стал режиссёром второго «Венома»
Энди Серкис, известный актёр захвата движений и начинающий режиссёр, стал постановщиком продолжения «Венома».
Обновлено в 18:06
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46