Политика
США поддерживают строительство Baltic PipelineПРАЙМ вчера в 14:52
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поддерживают проект строительства газопровода Baltic Pipeline из Польши в Данию. "Мы поддерживаем строительство газопровода Baltic Pipeline, который диверсифицирует поставки в Европе", — сказал Трамп.
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Армия и оружие
Минобороны начало работы над техническим заданием на новый авианосец
Обновлено вчера в 19:08
Авто
Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене
Обновлено вчера в 14:48
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:27
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Обновлено вчера в 12:16
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Общество
В Роскачестве рассказали о приготовлении классической окрошки
Специалисты советуют использовать для приготовления классической окрошки на квасе кисловатый напиток, ни в коем случае не сладкий.
Обновлено в 02:00
Политика
Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено 11 июня в 10:14
Происшествия
На нефтяные танкеры в Оманском заливе совершена атака
Нападения на два нефтеналивных судна произошли в Оманском заливе, сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
Обновлено в 02:07
Технологии
В России начнут выдавать электронные дипломы
С 2021 года российские вузы начнут выдавать дипломы в электронном виде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Обновлено в 00:39
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Финансы
Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры
С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ставит перед собой задачи и вопросы, привлекательные для других стран региона, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Путин вручает в Кремле премии за достижения в области культуры и науки
Президент РФ Владимир Путин в День России награждает в Кремле выдающихся ученых и деятелей искусства, а отмечает государственными премиями достижения в области гуманитарной деятельности.
Обновлено вчера в 05:32
Кино
В Сочи названы победители «Кинотавра» в конкурсе «Короткий метр»
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Москве школьник и студент ограбили мужчину, угрожая пистолетом
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в 1-м Саратовском проезде двое злоумышленников подошли к мужчине и, угрожая ему пистолетом, отобрали у него телефон и часы.
Обновлено в 02:08
Политика
Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии
Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.
Обновлено в 00:39
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В США мужчина подрался с медведем из-за собаки
В пригороде Лос-Анджелеса мужчина подрался с медведицей, которая напала на его собаку, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Роспотребнадзор перечислил признаки опасных интернет-магазинов
Одним из признаков потенциально опасных интернет-магазинов является очень низкая цена на товар, сообщили представители Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено 11 июня в 06:30
Общество
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Россиянам задавался вопрос, как бы они распорядились миллионом долларов, выигранным в лотерею.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Неизвестный ударил мужчину ножом в московском ТЦ «Ереван Плаза»
Неизвестный преступник 11 июня ранил ножом мужчину в кафе, расположенном в торговом центре «Ереван Плаза» в Москве, а потом скрылся, пишет в четверг, 13 июня, РЕН ТВ.
Обновлено в 02:10