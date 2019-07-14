Политика
США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400Вести.Ru 17:35
США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:54, Вашингтон
Наука
Некоторые рыбы умеют менять свой пол
Обновлено 11 июля в 15:30
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Политика
Пушков отреагировал на санкции США из-за российских С-400
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя возможные санкции США против Турции из-за российских ЗРК С-400, назвал продажу американского оружия союзникам по НАТО одной из целей существования альянса, что говорит о неравноправии его членов.
Обновлено в 19:41
Кино
Король Лев возвращается в кинотеатры
Наконец, обнадеживает то, что в «Короле» нет больших суперзвезд, за исключением Сета Рогена, который озвучивает Пумбу.
Обновлено в 11:46
Политика
Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
Обновлено в 16:23
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Спорт
Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено в 21:14
Авто
В Канаде представлен гусеничный пикап GMC Sierra
Производитель заявил, что пикап GMC Sierra 1500 AT4 All Mountain не предназначен для серийного выпуска, но комплект гусениц можно будет приобрести отдельно и установить самостоятельно.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе
Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 13:35
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Происшествия
Отключение электричества затронуло более 40 тысяч жителей Нью-Йорка
По меньшей мере 43 тыс. жителей Нью-Йорка остались в субботу без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии.
Обновлено в 20:28
Политика
На Украине рассказали о последствиях киевской блокады Крыма
Попытка блокады Донбасса и Крыма привела Украину к негативным последствиям, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 21:21
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019
В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи
Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
Когда впервые выстрелила знаменитая «Катюша»
78 лет назад, 14 июля 1941 года, впервые в бою была применена мобильная многозарядная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Катюша».
Обновлено в 17:47
Политика
Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ
Обновлено в 20:49
Происшествия
В Канаде спасли редкого кита, запутавшегося в сетях
В Канаде спасатели обнаружили в заливе Святого Лаврентия и освободили от рыболовных сетей северного гладкого кита, сообщает CBC.
Обновлено в 04:36
Политика
Гуайдо заявил, что два члена его команды были похищены
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что два члена его команды были похищены в Каракасе сторонниками президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Под Санкт-Петербургом горят «Муринские бани»
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, передает ТАСС, В управлении МЧС по Санкт-Петербургу рассказали, что из города в область были направлены дополнительные силы на помощь в тушении пожара.
Обновлено в 18:29
Гаджеты
Xiaomi просит пользователей вернуть сломанные Pocophone F1
Обновлено в 16:53
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
Обновлено в 21:00