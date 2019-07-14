США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

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