Энергетика
S&P повысило прогноз по цене на нефтьМосковский Комсомолец вчера в 22:53
"Учитывая сокращение добычи со стороны двух крупных нефтедобывающих регионов, стран ОПЕК и России, запланированное на первую половину 2019 года, S&P Global Ratings улучшило свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent", — говорится в сообщении для прессы.
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Общество
В Екатеринбурге выросла цена на аренду дорогих квартир
Специалисты N1.RU подсчитали, что за последние полгода в Екатеринбурге выросли цены на большинство элитных квартир, которые регулярно сдают в аренду.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Прокуратура ВВО проверит сообщения об избиении солдат на Цуголе
Сотрудники прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) проверят информацию комитета солдатских матерей Забайкалья, который заявил об избиении срочников на полигоне Цугол.
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Вышел тизер российского триллера «Вдова»
На ютьюб-канале Central Partnership вышел тизер фильма «Вдова», который, как утверждают авторы, основан на реальных событиях, произошедших в 2017 году с поисково-спасательной группой в лесах на севере Ленинградской области.
Обновлено вчера в 07:58
Космос
Два спутника группировки ГЛОНАСС вывели на техобслуживание
Спутники "ГЛОНАСС-М" номер 720 и номер 745 временно вывели на техобслуживание.
Обновлено в 03:03
Игры
Call of Duty выйдет на смартфонах
Обновлено вчера в 06:22
Футбол
Жозе Моуринью: «Хочу вернуться к работе в июне»
Обновлено вчера в 21:30
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Экс-чиновника правительства Хабаровского края обвинили в мошенничестве
Шихалев обвиняется по статьям «Превышение служебных полномочий» и «Мошенничество». В правительстве Хабаровского края прошли обыски.
Обновлено в 00:45
Спорт
Погорилая раскритиковала номер Туктамышевой с раздеванием
Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая не оценила номер Елизаветы Туктамышевой, передает "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Bloomberg: Китай может исключить Boeing 737 из торговой сделки с США
Китай рассматривает возможность исключения Boeing 737 MAX из торговой сделки с США.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
В Крыму в ответ на действия США разместили бомбардировщики Ту-22М3
Россия в Крыму разместила дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 18 марта в 13:17
Происшествия
В России выросло число жертв авиакатастроф
Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
Обновлено в 02:04
Политика
Глава Алтая Бердников подал в отставку
Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе отставке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
США перебрасывают через Берлин в Польшу силы быстрого развёртывания
Сотни американских военнослужащих начали сегодня, 19 марта, прибывать в Германию в качестве первого теста стратегии быстрого развертывания сил НАТО, направленной на укрепление присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе в случае «российской агрессии или других чрезвычайных ситуаций».
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729
Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
Грабители обчистили салон сотовой связи на востоке Москвы
По данным полиции, орудовали двое грабителей. Они взломали дверь в салоне сотовой связи, который находится на улице 2-я Владимирская.
Обновлено в 03:04
Политика
Песков рассказал о телефонных переговорах Путина и Назарбаева 19 марта
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Украинские олигархи объединились против Петра Порошенко
Украинские олигархи, среди которых Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский, объединились против действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:18
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe получил новые двигатели
Паркетник Mercedes-Benz GLC Coupe обновился вслед за обычным GLC и по той же схеме.
Обновлено в 03:04
Финансы
Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей
Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной мира
В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.
Обновлено в 01:55
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Губернатор Мурманской области подала заявление об отставке
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено 18 марта в 12:57
Экономика
Юникредит банк возглавил рейтинг надежных банков по версии Forbes
Юникредит банк возглавил рейтинг 100 надежных банков России — 2019 по версии Forbes.
Обновлено в 01:02