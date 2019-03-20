S&P повысило прогноз по цене на нефтьМосковский Комсомолец вчера в 22:53

"Учитывая сокращение добычи со стороны двух крупных нефтедобывающих регионов, стран ОПЕК и России, запланированное на первую половину 2019 года, S&P Global Ratings улучшило свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent", — говорится в сообщении для прессы.

S&P повысило прогноз по цене на нефть

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