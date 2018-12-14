Происшествия

СК объявил в розыск гендиректора московского хлебозавода «Черкизово»
Известия
18:46

Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия. Об этом сообщило главное следственное управление СК по Москве в пятницу, 14 декабря.
Известия18:46
с чего всё началось
На руководителя московского хлебозавода «Черкизово» завели уголовное дело из-за невыплаты работникам предприятия зарплат на 10 млн руб., сообщается на сайте
 ГСУ СКР по Москве.
Коммерсантъ17:47

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СК объявил в розыск гендиректора московского хлебозавода «Черкизово»

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