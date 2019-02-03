Футбол

«Штутгарт» и «Фрайбург» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 14:12

Штутгарт — Фрайбург
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Мерседес-Бенц-Арена»
4′
Яник Хаберер
Анастасиос Донис
26′
38′
Мануэль Гульде
Кевен Шлоттербек
Анастасиос Донис
Марио Гомес
46′
Бенджамен Павар
57′
Кристиан Гентнер
Даниэл Дидави
58′
Озан Кабак
62′
Эмилиано Инсуа
75′
79′
Лукас Хёлер
Джером Гондорф
Даниэл Дидави
83′
84′
Доминик Хайнц
Флориан Нидерлехнер
Марио Гомес
85′
Александр Эссвайн
Андреас Бек
88′
Марио Гомес
89′
90′+4′
Флориан Нидерлехнер
"Штутгарт" и "Фрайбург" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Германии (2:2). На 89-й минуте "автозаводцы" остались в меньшинстве - вторую желтую карточку получил нападающий Марио Гомес. После этого нападающий "Фрайбурга" Флориан Нидерлехнер забил гол, позволивший сравнять счет.
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