Футбол
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу высказал мнение о работе норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера у руля команды.
Евро-футбол.ру03:53
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Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии спасённого в Магнитогорске младенца
Обновлено в 03:34
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.
Обновлено вчера в 13:13
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp перестанет в ближайшее время работать на некоторых устройствах, об этом сообщается на его сайте.
Обновлено в 02:39
Происшествия
На мосту в Дании 6 человек погибли в железнодорожной аварии
В Дании на одном из самых длинных в мире мостов под названием Большой Бельт, который соединяет острова Фюн и Зеландия, произошла железнодорожная авария.
Обновлено в 05:15
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»
Обновлено в 02:11
Происшествия
Неизвестные подорвали опору железнодорожного моста в Донецке
В Донецке 1 января неизвестные подорвали центральную опору железнодорожного моста через объездную автодорогу Славянск — Донецк — Мариуполь.
Обновлено в 05:04
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Новогодний тираж «Русского лото» сделал мультимиллионерами двоих россиян
Победителями новогоднего тиража лотереи «Русское лото» стали двое россиян.
Обновлено в 05:10
Теннис
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне
Россиянка Мария Шарапова пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
Обновлено в 02:54
Наука
В Сибири продолжат эксперименты по созданию плазменного двигателя
Ранее в холдинге "Энергомаш" заявили, что готовы создать макет безэлектродного плазменного ракетного двигателя (БПРД) большой мощности и стенд для его испытаний, такие агрегаты могли бы найти применение в космической отрасли.
Обновлено вчера в 19:34
Армия и оружие
Разработчик впервые показал фото нового самоходного орудия «Лотос»
Входящий в госкорпорацию «Ростех» ЦНИИТОЧМАШ впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос», которое планируется принять на вооружение ВДВ после 2020 года.
Обновлено в 04:25
Политика
Задержанного ФСБ за шпионаж американца уволили из армии за воровство
Американец Пол Уилан, задержанный в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже, был уволен из рядов вооруженных сил США за воровство, сообщила газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:44
Космос
Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на окраине Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел мимо астероида 2014 MU69 Ultima Thule на окраине Солнечной системы.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия
Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 16
Увеличилось число жертв обрушения подъезда жилой многоэтажки в Магнитогорске. Из-под завалов достали тела еще двух человек.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Обновлено вчера в 15:11
Общество
В Крыму число туристов из Китая выросло в 2,5 раза
Обновлено в 03:30
Наука
Ученые достигли озера, которое находится подо льдами Антарктики
Группа ученых SALSA сумела добраться сквозь более 3500 футов льда к озеру в Антарктике.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Германии арестовали совершившего наезд на людей в новогоднюю ночь
Мужчина, который в новогоднюю ночь наехал на людей в городах Боттроп и Эссен на западе Германии, арестован по подозрению в покушении на убийство нескольких лиц, передает ТАСС со ссылкой на заявление немецкой прокуратуры.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Обновлено вчера в 13:53
Спорт
РУСАДА не передаст ВАДА данные в установленный срок
Россия не успеет передать ВАДА данные Московской антидопинговой лаборатории до окончания установленного срока.
Обновлено 30.12.18 в 17:15
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов дома вытащили живого попугая
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске живого попугая.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Число жертв при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 18 человек
Напомним, в Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошло обрушение целого подъезда в многоэтажном доме.
Обновлено в 04:44
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
В Совфеде назвали критичной ситуацию с госдолгом Украины
Сенатор назвал ситуацию с внешним долгом Украины критичной, заявив, что его погашение ляжет на плечи граждан.
Обновлено в 04:36
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на автомобили
Как и ожидалось, АвтоВАЗ поднял цены на автомобили с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 12:27
Энергетика
В России выросли акцизы на бензин
С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 31.12.18 в 16:30
Политика
В NASA подтвердили подготовку визита Дмитрия Рогозина в США
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжают готовиться к "потенциальному визиту" в США главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 04:15
Единоборства
Реванш Хабиба и Макгрегора может состояться в 2019 году
Обновлено вчера в 22:54