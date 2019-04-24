Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО СШАРоссийская газета 05:50
России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО). Такое заявление в среду, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности, сделал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
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Шойгу заявил, что США официально закрепили антироссийскую направленность системы ПРО
Народные новости03:14
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